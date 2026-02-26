रश्मिका मंदाना से 16 साल छोटी हैं उनकी बहन, दिखने में बेहद खूबसूरत हैं विजय देवरकोंडा की साली

26 फरवरी को एक-दूजे के हो गए हैं। विजय और रश्मिका की शादी उदयपुर में हुई। फैंस को दोनों की शादी की पहली तस्वीर का इंतजार है। रश्मिका और विजय की अभी शादी तेलुगु रीति-रिवाजों से हुई है। लेकिन क्या आप जानते हें कि विजय की एक खूबसूरत साली साहिबा भी हैं।

साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा अपनी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। फैंस इस ऑन स्क्रीन हिट जोड़ी को अब रियल लाइफ में साथ देखने के लिए बेताब है। ऐसे में अब फाइनली ये कपल आज यानी 26 फरवरी को एक-दूजे के हो गए हैं। विजय और रश्मिका की शादी उदयपुर में हुई। फैंस को दोनों की शादी की पहली तस्वीर का इंतजार है। रश्मिका और विजय की अभी शादी तेलुगु रीति-रिवाजों से हुई है। शाम को कोडवा रीति-रिवाजों से दोनों की शादी होगी। लेकिन क्या आप जानते हें कि विजय की एक खूबसूरत साली साहिबा भी हैं। जी, हां रश्मिका की एक सगी बहन है, जो उनसे उम्र में काफी छोटी हैं। चलिए जानते हैं कि शिमन मंदाना कौन है?

कौन है रश्मिका मंदाना की बहन? रश्मिका मंदाना की बहन का नमा शिमन मंदाना हैं। शिमन के बारे में कम लोग ही जानते हैं। शिमन लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं। आपको बता दें कि रश्मिका और शिमन की उम्र में काफी बड़ा फर्क है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिमन उम्र में अपनी बड़ी बहन से 16 साल छोटी हैं।

इस बात का है अफसोस रश्मिका ने 2025 में Nod मैगजीन से बातचीत में बताया था कि वो अपने ऑफ डे पर अक्सर रो पड़ती हैं, क्योंकि वो अपनी बहन शिमन के साथ वक्त नहीं बिता पातीं। उन्होंने कहा था- मेरी एक बहन है, जो मुझसे 16 साल छोटी है। वो अब लगभग 13 साल की है। साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी कहा था कि वो अब वो हाइट में मेरी जितनी हो गई, लेकिन उसकी बड़े होने के सफर को मैं देख नहीं पाई। रश्मिका के मुताबिक, उनके माता-पिता ने उनकी छोटी बहन को हमेशा स्टारडम से दूर रखा।

इन फिल्मों में साथ किया काम रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। उनकी जोड़ी ऑफ स्क्रीन काफी हिट रही है। फैंस ने उन्हें एक साथ पर्दे पर रोमांस करते देख काफी पसंद किया। दोनों ने एक साथ किंगडम, गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड और सेल्फी शुरू मादिदा लव स्टोरी में काम किया है। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं।

13 साल बड़े एक्टर से की थी सगाई बता दें कि एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने किसी और से नहीं बल्कि कन्नड़ सिनेमा के जाने माने एक्टर रक्षित शेट्टी से सगाई की थी। रश्मिका ने खुद से 13 साल बड़े रक्षति से साल 2017 में सगाई की। उस वक्त रश्मिका महज 21 साल की थीं। रश्मिका ने रक्षित संग अपनी पहली फिल्म 'किरिक पार्टी' में काम किया था। इसी दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ी थीं।