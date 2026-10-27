गैराज से शुरू किया काम, गिरवी रखा घर... कौन हैं 'रामायण यूनिवर्स' के मास्टरमाइंड नमित मल्होत्रा?
रणबीर कपूर की रामायण पर 4 हजार करोड़ रुपये लगा चुके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की कहानी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो चलिए जानते हैं उनकी जर्नी, नेट वर्थ और उपलब्धियां।
नमित मल्होत्रा इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने हुए नामों में से एक हैं। भारतीय सिनेमा की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म 'रामायण' का प्रोडक्शन संभाल रहे नमित मल्होत्रा का नाम तो पूरी दुनिया जान चुकी है, लेकिन कम ही लोगों क पता है कि वह हैं कौन? उनकी प्रोफाइल क्या है और 'रामायण' जैसे मेगा बजट प्रोजेक्ट पर करीब 4000 करोड़ रुपये लगा चुके नमित मल्होत्रा की खुद की नेट वर्थ कितनी है? नमित मल्होत्रा इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट कर चुके हैं और उनकी शुरुआत कहां से हुई? आज ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानेंगे।
कौन हैं 'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा?
'रामायण' के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा कोई छोटा-मोटा नाम नहीं हैं। वह ग्लोबल VFX कंपनी DNEG के चेयरमैन और सीईओ हैं। अब आपको नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEG के बारे में पहले यह जान लेना जरूरी है कि इसने अपने VFX वर्क के दम पर अभी तक 7 ऑस्कर जीते हैं। अगर आपको हॉलीवुड फिल्में पसंद आती हैं, तो जान लीजिए कि 'ड्यून' और 'अवतार' जैसी कई फिल्मों में नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEG ने ही VFX दिया था। इसके अलावा दुनिया भर में पॉपुलर मार्वल स्टूडियो की फिल्मों के लिए भी नमित VFX कर चुके हैं।
नमित की कंपनी ने इन फिल्मों के लिए किया है VFX का काम
- एवेंजर्स - एंडगेम
- एवेंजर्स - इनफिनिटी वॉर
- 'कैप्टन अमेरिका - द फर्स्ट एवेंजर' और 'कैप्टन अमेरिका - सिविल वॉर'
- आयरन मैन 2
- इनसेप्शन
- इंटरस्टालर
- ड्यून - पार्ट 1 और पार्ट 2
- द गारफील्ड मूवी
- अवतार
- ब्रह्मास्त्र - (पार्ट 1) शिवा
कितनी है नमित मल्होत्रा की नेट वर्थ?
हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक नमित मल्होत्रा की नेट वर्थ ₹9,204 करोड़ से ज्यादा है। वहीं उनके पूरे मल्होत्रा परिवार की कुल संपत्ति ₹16,000 करोड़ आंकी गई है। जिसने हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है। रामायण पार्ट-1 के बाद वह इसका पार्ट-2 और फिर 'हनुमान', 'शूर्पनखा' और 'जटायू' जैसे किरदारों पर अलग से फिल्में प्लान कर रहे हैं। नमित भारतीय और दुनिया भर की ऑडियंस के लिए रामायण का पूरा यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, जिनसे रटी-रटाई रामायण की बजाए इसके अनसुने पहलुओं को दुनिया तक पहुंचा सकें।
क्या है नमित मल्होत्रा की कहानी?
नमित के दादा एम.एन. मल्होत्रा भारत की शुरुआती कलर फिल्मों में से एक 'झांसी की रानी' के सिनेमैटोग्राफर थे। उनके पिता नरेश मल्होत्रा एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। कंप्यूटर ग्राफिक्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1995 में महज 18-19 साल की उम्र में नमित ने अपने पिता के गैराज से 'वीडियो वर्कशॉप' नाम का छोटा सा एडिटिंग स्टूडियो शुरू किया। उन्होंने अपने ही कॉलेज के 3 कंप्यूटर टीचर्स को अपना को-फाउंडर बनाया था। साल 1997 में उन्होंने अपने इस काम को पिता के बिजनेस के साथ मिलाकर 'प्राइम फोकस' की नींव रखी।
नमित मल्होत्रा का हॉलीवुड पर कब्जा
कंपनी को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना एकमात्र पैतृक घर गिरवी रखकर ₹2 करोड़ का लोन लिया था। उनकी मेहनत रंग लाई और 2006 में यह कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड हो गई। इसके बाद नमित ने ग्लोबल लेवल पर कदम बढ़ाया और 2014 में प्राइम फोकस ने लंदन की मशहूर ऑस्कर विनर VFX कंपनी Double Negative (DNEG) का अधिग्रहण (टेकओवर) कर लिया। नमित इसके ग्लोबल सीईओ बने और उन्होंने भारतीय टैलेंट को हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स से जोड़कर इसे दुनिया की सबसे बड़ी VFX कंपनी बना दिया।
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