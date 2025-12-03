Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडwho is Kriti Sanon soon to be jiju Stebin Ben ahead of wedding to Nupur Sanon in Udaipur
कृति सेनन के होने वाले जीजाजी कौन हैं, किससे होने वाली है नूपुर की शादी? जानें सबकुछ

कृति सेनन के होने वाले जीजाजी कौन हैं, किससे होने वाली है नूपुर की शादी? जानें सबकुछ

संक्षेप:

Kriti Sanon Sister Nupur Sanon Stebin Ben Wedding: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की शादी होने वाली है। आइए आपको कृति के हाेने वाले जीजाजी स्टेबिन बेन कौन हैं और क्या करते हैं?

Wed, 3 Dec 2025 05:48 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन की शादी सिंगर स्टेबिन बेन से होने वाली है। जी हां, नूपुर अगले साल की शुरुआत में स्टेबिन के साथ ग्रैंड विंटर वेडिंग करने वाली हैं। इन्फ्लुएंसर विनय शर्मा के मुताबिक, नूपुर और स्टेबिन 8 और 9 जनवरी को उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में सात फेरे लेने वाले हैं। हालांकि अभी तक कृति, नूपुर या स्टेबिन में से किसी ने भी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भोपाल से बॉलीवुड तक का सफर

स्टेबिन बेन का बचपन भोपाल, मध्यप्रदेश में बीता है। जब वह छोटे थे तभी से उन्हें गाने बजाने का शौक था। जब उनके स्कूल ने उन्हें स्टेज दिया तब उन्हें पता चला कि गाना सिर्फ उनका शौक नहीं, बल्कि पैशन है। फिर स्टेबिन ने कॉलेज फेस्ट में गाया, लोकल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और साल 2016 में मुंबई की तरफ रुख किया।

ऐसे पलटी किस्मत

वह 20,000 रुपये लेकर मुंबई आए। मुंबई आने के बाद उन्होंने कैफे और क्लब में गाना गाना शुरू किया। उनका कवर सॉन्ग ‘मेरा दिल भी कितना पागल है’ वायरल हुआ और इसने उनकी किस्मत पलट दी। फिर उनका जी म्यूजिक के साथ डेब्यू हुआ और वह हिट हो गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने इतने साल के करियर में सिद्धार्थ मल्होत्रा, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, इमरान हाशमी, टाइगर श्रॉफ, शाहिद कपूर जैसे स्टार्स के लिए अपनी आवाज दी है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Kriti Sanon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।