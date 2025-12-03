कृति सेनन के होने वाले जीजाजी कौन हैं, किससे होने वाली है नूपुर की शादी? जानें सबकुछ
Kriti Sanon Sister Nupur Sanon Stebin Ben Wedding: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की शादी होने वाली है। आइए आपको कृति के हाेने वाले जीजाजी स्टेबिन बेन कौन हैं और क्या करते हैं?
कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन की शादी सिंगर स्टेबिन बेन से होने वाली है। जी हां, नूपुर अगले साल की शुरुआत में स्टेबिन के साथ ग्रैंड विंटर वेडिंग करने वाली हैं। इन्फ्लुएंसर विनय शर्मा के मुताबिक, नूपुर और स्टेबिन 8 और 9 जनवरी को उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में सात फेरे लेने वाले हैं। हालांकि अभी तक कृति, नूपुर या स्टेबिन में से किसी ने भी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है।
भोपाल से बॉलीवुड तक का सफर
स्टेबिन बेन का बचपन भोपाल, मध्यप्रदेश में बीता है। जब वह छोटे थे तभी से उन्हें गाने बजाने का शौक था। जब उनके स्कूल ने उन्हें स्टेज दिया तब उन्हें पता चला कि गाना सिर्फ उनका शौक नहीं, बल्कि पैशन है। फिर स्टेबिन ने कॉलेज फेस्ट में गाया, लोकल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और साल 2016 में मुंबई की तरफ रुख किया।
ऐसे पलटी किस्मत
वह 20,000 रुपये लेकर मुंबई आए। मुंबई आने के बाद उन्होंने कैफे और क्लब में गाना गाना शुरू किया। उनका कवर सॉन्ग ‘मेरा दिल भी कितना पागल है’ वायरल हुआ और इसने उनकी किस्मत पलट दी। फिर उनका जी म्यूजिक के साथ डेब्यू हुआ और वह हिट हो गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने इतने साल के करियर में सिद्धार्थ मल्होत्रा, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, इमरान हाशमी, टाइगर श्रॉफ, शाहिद कपूर जैसे स्टार्स के लिए अपनी आवाज दी है।
