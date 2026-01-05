कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका के पति क्या करते हैं? द ग्रेट इंडियन कपिल शो में आए नजर
कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ थिएटर्स में लोगों को एंटरटेन कर रही है। वह अनन्या पांडे के साथ इसी फिल्म को प्रमोट करने नेटफ्लिक्स के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में आए और वहां उन्होंने अपनी बहन के बारे में बात की।
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज हम आपको उनकी छोटी बहन डॉ. कृतिका तिवारी के पति के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने दिसंबर की शुरुआत में कार्तिक के इंस्टाग्राम पर कृतिका की शादी की तस्वीरें तो देखी ही होंगी। उनके जीजाजी को भी देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके जीजाजी कौन हैं और क्या करते हैं? नहीं! आइए हम आपको बताते हैं।
जीजाजी का नाम
दरअसल, कार्तिक, अनन्या पांडे के साथ अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ को प्रमोट करने नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में गए। वहां उनके साथ उनकी मम्मी, पापा, बहन और जीजाजी भी आए। कार्तिक ने कपिल को बताया कि उनके जीजाजी का नाम तेजस्वी कुमार सिंह है।
कार्तिक को मिला नेक
उन्होंने शो के होस्ट कपिल शर्मा को ये भी बताया कि शादी का सारा अरेंजमेंट उनकी मम्मी और उनकी बहन ने ही किया था। कार्तिक बोले, “मैं तो अपने ही परिवार की शादी में मेहमान की तरह गया था, लेकिन मैंने शादी में फ्री में डांस जरूर किया था। मेरी बहन ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया।” कपिल बोले, “जीजाजी से पैसे लोगे?” कृतिका बोलीं, “जुता चुराई का नेक कार्तिक को ही मिला है।” कपिल बोले, “घर की मुर्गी दाल बराबर।”
क्या करते हैं जीजाजी?
बता दें, कार्तिक की बहन डॉ. कृतिका तिवारी हेयर ट्रांसप्लान्ट सर्जन हैं। वहीं उनके पति तेजस्वी कुमार सिंह एक पायलट हैं। तेजस्वी का इंस्टा अकाउंट ओपन है। उनके 3456 फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने इंस्टा बायो में लिखा है, ‘थोड़ा परेशान, कभी-कभी बुरा लगने वाला, हमेशा अच्छा। एयरलाइन पायलट।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।