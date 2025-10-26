ये एक्ट्रेस है करीना कपूर की बेस्टफ्रेंड, 10 साल पहले छोड़ी थी इंडस्ट्री, साथ कर चुके हैं 2 फिल्में

संक्षेप: आइए आपको बताते हैं कि करीना कपूर खान की बेस्टफ्रेंड कौन हैं। पहले वह भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थीं। करीना के साथ दो फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं, लेकिन फि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी।

करीना कपूर खान की बेस्टफ्रेंड का नाम आप जानते हैं? करीना और उनकी जोड़ी हमेशा सुर्खियों में रहती है। दोनों को हर पार्टी, इवेंट या ट्रिप पर साथ देखा जाता है। एक-दूसरे की मुश्किल घड़ी से लेकर जश्न के पलों तक, ये दोनों हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़ी दिखती हैं। उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि सोशल मीडिया पर भी दोनों की मस्तीभरी तस्वीरें और चुलबुले कैप्शन खूब वायरल होते हैं।

बेस्टफ्रेंड का नाम पहचाना? इनका नाम अमृता अरोड़ा है। अमृता, मलाइका अरोड़ा की बहन हैं। पहले अमृता भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थीं। उन्होंने करीना के साथ ‘गोलमाल रिटर्न्स’ (2008) और ‘कम्बख्त इश्क’ (2009) जैसी फिल्में भी की हैं। लेकिन साल 2015 के बाद वह किसी फिल्म या शोज में नजर नहीं आईं। उन्होंने एक्टिंग से संन्यास ले लिया, हालांकि रेडकार्पेट और फिल्मी पार्टिज में वह अब भी नजर आती हैं।

कैसे शुरू हुई दोनों की दोस्ती? पिंकविला को दिए इंटरव्यू में मलाइका अरोड़ा ने बताया था कि अमृता अरोड़ा उर्फ अम्मू और करीना कपूर खान उर्फ बेबो की दोस्ती बहुत पुरानी है। मलाइका ने कहा था, “दोनों ने साथ में फिल्में कीं और एक-दूसरे को करीब से जाना। वे कॉमन दोस्तों के जरिए मिलीं और दोनों को समझ आया कि दोनों में बहुत कुछ एक जैसा है। फिर हम बहनें, मैं और करिश्मा कपूर, भी उस सर्कल का हिस्सा बन गईं। अब हमारा रिश्ता सचमुच बहनों जैसा है।”