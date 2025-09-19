who is jolly llb 3 fame arshad warsi wife maria goretti know their love story अरशद वारसी की पत्नी कौन हैं? जिस डांस कॉम्पिटिशन में लिया था हिस्सा, उसके जज थे एक्टर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडwho is jolly llb 3 fame arshad warsi wife maria goretti know their love story

अरशद वारसी की पत्नी कौन हैं? जिस डांस कॉम्पिटिशन में लिया था हिस्सा, उसके जज थे एक्टर

Arshad Warsi Wife: आइए आपको आज अरशद वारसी की पत्नी के बारे में बताते हैं। उनकी पत्नी ने जिस डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था, अरशद उस डांस कॉम्पिटिशन के जज थे।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 05:07 PM
share Share
Follow Us on
अरशद वारसी की पत्नी कौन हैं? जिस डांस कॉम्पिटिशन में लिया था हिस्सा, उसके जज थे एक्टर

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात 1991 में मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के मल्हार फेस्टिवल में हुई थी। उस वक्त अरशद डांस कॉम्पिटिशन जज करने पहुंचे थे और उनकी पत्नी एक पार्टिसिपेंट थीं। पहली नजर में प्यार तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे दोस्ती ने प्यार का रूप जरूर ले लिया।

कौन हैं अरशद की पत्नी?

मारिया 90 के दशक में MTV की सबसे पॉपुलर VJ रह चुकी हैं। इसके अलावा, उन्होंने फिल्मों और टीवी में काम भी किया है। हालांकि बाद में उन्होंने शेफ, लेखक और सोशल मीडिया क्रिएटर के रूप में अपनी पहचान बनाई।

ऐसे किया प्यार का इजहार

दोनों की दोस्ती करीब 8 साल चली, जिसके बाद दुबई में एक मजेदार प्रैंक ने उनके दिल की बातें जुबान पर ला दीं। अरशद ने कोक में बीयर मिलाकर मजाक किया और उसी शाम मारिया ने अपने दिल का राज खोल दिया। 14 फरवरी 1999 को इस जोड़ी ने चर्च वेडिंग और निकाह किया। दिलचस्प बात ये है कि जब दोनों की शादी को 25 साल पूरे हो गए तब दोनों ने अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया यानी साल 2024 में।

अरशद के बच्चे

अरशद और मारिया आज दो बच्चों- जीक और जीन जो, के माता-पिता हैं। गोवा में उन्होंने एक पुर्तगाली घर भी रिस्टोर किया है, जहां वे अपने परिवार संग वक्त बिताते हैं। सफल रिश्ते का राज बताते हुए अरशद कहते हैं, “मारिया और मैं बिल्कुल अलग लोग हैं। यही हमारी ताकत है।” वहीं मारिया का मानना है कि असली लड़ाइयां उन्होंने घर बनाने के दौरान की हैं, जिंदगी में नहीं।

Arshad Warsi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।