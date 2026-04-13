कौन हैं हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा? कॉलेज फेस्ट में गाली-गलौज करने पर हुई FIR दर्ज
सिंगर मासूम शर्मा पर एक कॉलेज फेस्ट के दौरान स्टेज से ही गाली गलौज करने का आरोप है। इस फंक्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे।
मशहूर हरियाणवी सिंगर और कंपोजर मासूम शर्मा एक लीगल विवाद में फंस गए हैं। देहरादून के डीएवी कॉलेज में आयोजित एक कल्चरल फेस्ट के दौरान उन पर स्टेज से गाली-गलौज करने का केस दर्ज हुआ है। मासूम शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों और मेहमानों की मौजूदगी में बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे सार्वजनिक भावनाएं आहत हुई और कार्यक्रम की मर्यादा भंग हुई है। यह घटना उस वक्त हुई जब सिंगर ने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है और कोई गुंडा उनका पीछा कर रहा है। सोशल मीडिया पर अब इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
कॉलेज फेस्ट में किया अपशब्दों का प्रयोग
उत्तराखंड पुलिस ने कॉलेज के 'सत्यम शिवम' स्टूडेंट ग्रुप के प्रतिनिधि प्रांचल नौनी की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। मासूम शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक उन पर अश्लील हरकतें करने, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे।
मासूम शर्मा ने मांगी माफी, बताई ये वजह
मुख्यमंत्री के जाने के बाद जब मासूम शर्मा दोबारा स्टेज पर आए तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और किसी कथित गुंडे को संबोधित करते हुए गालियां देनी शुरू कर दीं। विवाद बढ़ने के बाद मासूम शर्मा ने अपनी भाषा के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने सफाई में कहा कि वह पिछले कुछ दिनों से काफी तनाव में थे और डर की वजह से सो भी नहीं पाए थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा का एक गैंगस्टर पिछले एक हफ्ते से उनका पीछा कर रहा था और वह उनके होटल तक पहुंच गया था।
विधायक ने लगाया धक्का देने का आरोप
मासूम शर्मा ने बताया कि इसी डर और मानसिक दबाव के कारण उनके मुंह से गलत शब्द निकल गए। कार्यक्रम में मौजूद विधायक उमेश कुमार ने सिंगर की इस हरकत की निंदा की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मासूम शर्मा को रोकने की कोशिश की थी लेकिन सिंगर ने उन्हें धक्का दे दिया। विधायक ने साफ किया कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता। बता दें कि इंस्टाग्राम पर उनके 2.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और हाल ही में दिग्गज रैपर यो यो हनी सिंह ने भी उन्हें शाउट-आउट दिया था।
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