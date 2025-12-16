कौन थे गौरव तिवारी? जिन पर बनी है 8.8 IMDb रेटिंग वाली ये हॉरर वेब सीरीज

संक्षेप: Who is Gaurav Tiwari: अमेजन प्राइम वीडियो पर दिसंबर 2025 में एक सीरीज रिलीज हुई है। इस हॉरर सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है और ये गौरव तिवारी पर बनी है।

प्राइम वीडियो की हॉरर वेब सीरीज ‘भय’, इंडिया के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी पर बनी है। ये सीरीज देखने के बाद लोग गौरव तिवारी के बारे में सर्च कर रहे हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर गौरव तिवारी कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई थी।

इन फिल्मों में काम कर चुके हैं गौरव गौरव तिवारी जब 21 साल के थे तब फिल्मों में काम करना चाहते थे। वह मुंबई गए और उन्होंने ‘16 दिसंबर’ व ‘टैंगो चार्ली’ में काम किया। फिर उन्होंने पायलट बनने की इच्छा जताई और अमेरिका चले गए। वहां जाकर उन्होंने एविएशन सेक्टर में काम किया, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी।

पायलेट से कैसे बने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर? अमेरिका के फ्लोरिडा में गौरव के साथ कई घटनाएं हुईं। उन्हें सुपरनैचुरल पावर्स का एहसास होने लगा। ऐसे में उन्होंने मेटाफिजिकल चर्च ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइंस (MCHS) से ऑर्डिनेशन पैरानॉर्मल एंड मेटाफिजिकल रिसर्च में पढ़ाई की और सर्टिफिकेट हासिल किया और इंडिया आ गए।

आसान नहीं थी राह इंडिया आने के बाद जब उन्होंने अपने पैरेंट्स को ये बात समझाने की कोशिश की कि वह पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं तब उनके पैरेंट्स नहीं मानें। कुछ समय उन्होंने अपने पिता के साथ काम किया और धीरे-धीरे अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की सोसाइटी बनाई।

कब्रिस्तान में बिताई थी रात एक बार तो वह एक न्यूज चैनल के एंकर के साथ कब्रिस्तान गए थे। वह अपने साथ मीटर लेकर गए थे जो इस बात की पुष्टि करता है कि वहां कोई आत्मा है या नहीं। एंकर के सामने आत्माओं ने गौरव तिवारी से बात की थी। इस तरह गौरव ने कुछ ही सालों में 6000 जगहों की इन्वेस्टिगेशन की थी।