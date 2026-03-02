कौन हैं खामेनेई की मौत का जश्न मनाने वाली एलनाज नौरोजी; वीडियो में निकाली भड़ास, बोलीं- जिसे पता नहीं…
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच एक एक्ट्रेस चर्चा में हैं। एलनाज नौरोजी ने खामेनेई की मौत पर खुशी जताई है और एक वीडियो शेयर में कहती दिख रही हैं कि खामेनेई का मरना क्यों सही है।
ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इस बीच सेक्रेड गेम एक्ट्रेस एलनाज नौरीजी चर्चा में हैं। एलनाज ने खामेनेई की मौत का जश्न मनाया और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने ईरान की अथॉरिटी के खिलाफ भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी बेगुनाह मर रहा है तो उसके जिम्मेदार ईरान के शासक हैं।
चर्चा में है ये इंस्टाग्राम पोस्ट
एलनाज ने इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ एक कैप्शन दिया है। इसमें लिखा है, सभी बेगुनाह नागरिकों के लिए दुआ करती हूं और उम्मीद करती हूं कि स्ट्राइक सिर्फ आतंकियों को टारगेट करे। फ्री ईरान, जाविद शाह। वीडियो में एलनाज बोलती हैं, माफ कीजिएगा, मैं अव्यवस्थित हूं और टीवी से चिपकी हूं तो कोई तरीका नहीं था कि इस वीडियो के लिए खुद को खूबसूरत बना पाती। एलनाज बोलती हैं, मैं जानती हूं, कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान में युद्ध शुरू हो गया है। मैं कुछ बहुत जरूरी बात बोलना चाहती हूं जो कि सबको जानना चाहिए क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपमें से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ईरान में क्या चल रहा है।
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर बरसीं
एलनाज आगे बोलती हैं, 'कुछ चीजें बहुत दिक्कत वाली हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है और फिर इस पर कमेंट करते हैं फिर इससे दिक्कत हो जाती है। अगर इस युद्ध में कोई मरता है, अगर कोई नागरिक मरता है, शासन करने वाले नहीं, उन सबका तो सफाया हो जाना चाहिए क्योंकि वे लोग बीते 47 साल से ईरान के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इतने साल से उन लोगों ने ईरान पर कब्जा कर रखा था। लोग 47 साल से विरोध कर रहे थे। हमें ये शासन नहीं चाहिए। बीते दो महीने से तो चीजें और खराब हो गई हैं। आप सभी को पता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने कितने सारे लोग मार दिए। अब इस युद्ध में कोई भी मरता है तो पूरी गलती इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की है। लोग इतने समय से कह रहे थे लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना, उन्हें बस पावर चाहिए था।'
क्यों बन रहे थे न्यूक्लियर हथियार
एलनाज बोलती हैं, 'ये लोग अमेरिका और इजरायल का सफाया करने के लिए न्यूक्लियर हथियार बना रहे थे, किस वजह से? वे लोग जो कर रहे थे, हम ईरानी इसके खिलाफ हैं। यह युद्ध इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने शुरू किया है। अगर ईरानी लोगों की बात सुनी होती, और जो कर रहे थे बंद कर दिया होता उनके जो भी टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशंस हैं, हमास, हूदिस, हिजबुल्ला...अगर ये सब बंद कर दिया होता तो कोई युद्ध नहीं होता।'
एलनाज का जन्म और परवरिश
एलनाज़ का जन्म 1992 में तेहरान (ईरान) में हुआ था। हालांकि, उनका परिवार जल्द ही जर्मनी शिफ्ट हो गया। एलनाज वहां पली-बढ़ीं और मॉडलिंग शुरू की। भारत में उन्होंने नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज सेक्रेड गेम्स में जोया मिर्जा का किरदार निभाया था।
पहले भी विरोध कर चुकी हैं एलनाज
यह पहला मौका नहीं जब एलनाज़ ने ईरानी प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान एलनाज ने हिजाब और ड्रेस कोड के खिलाफ एक मैसेज दिया था, उनका यह वीडिया वायरल था। वह लगातार ईरान में महिलाओं की आजादी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बोलती रही हैं। खामेनेई की मौत पर एलनाज का कहना है कि 47 साल बाद ईरान अब आजाद हो गया है।
