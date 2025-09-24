कौन हैं नरगिस फाखरी के पति? छह महीने तक छिपाकर रखी थी शादी की बात, फराह ने खोला था राज

नरगिस फाखरी ने फरवरी 2025 में कैलिफोर्निया में प्राइवेट फंक्शन में अमेरिका बेस्ड बिजनेसमैन से शादी कर ली है। आइए आपको उनके पति के बारे में बताते हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी के पति कौन हैं? हां, उनकी शादी हो गई है। इस साल फरवरी में ही उन्होंने चुपके-चुपके सात फेरे लिए थे। उनका किसी को भी बताने का इरादा नहीं था, लेकिन इस राज से पर्दा तब उठा जब एक इवेंट के दौरान फराह खान ने पपराजी के सामने कह दिया आओ अपने पति टोनी बेग के साथ खड़े हो जाओ।

कौन हैं टोनी बेग? टोनी बेग कश्मीर मूल के बिजनेसमैन हैं, जो लॉस एंजिलिस में रहते हैं। वे डिओज ग्रुप नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी के चेयरमैन हैं। इस कंपनी की ब्रांचेज अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई और ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई हैं। टोनी ने ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है और साल 2006 में अपने बिजनेस की नींव रखी थी। आज वे मल्टी-मिलियनेयर माने जाते हैं।

कब और कहां हुई शादी? नरगिस और टोनी साल 2022 से रिलेशनशिप में थे। तीन साल तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने 16 फरवरी 2025 को कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स स्थित फोर सीजन्स होटल में शादी कर ली। यह शादी बेहद प्राइवेट रखी गई थी, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार और कुछ दोस्त शामिल हुए थे। शादी के बाद कपल ने स्विट्जरलैंड में हनीमून भी मनाया था।

कैसे सीक्रेट रखी शादी? शादी की खासियत यह रही कि इसमें कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं बुलाया गया और यहां तक कि वेडिंग केक पर भी सिर्फ “हैप्पी मैरिज” और “NF & TB” लिखा गया था।