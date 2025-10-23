कौन हैं दीपिका पादुकोण की बहन, क्या करती हैं, एक्ट्रेस से बड़ी हैं या छोटी?

कौन हैं दीपिका पादुकोण की बहन, क्या करती हैं, एक्ट्रेस से बड़ी हैं या छोटी?
संक्षेप: Deepika Padukone Family: आइए आज आपको दीपिका पादुकोण की बहन के बारे में बताते हैं। आपको पता है दीपिका की बहन उनसे पांच साल छोटी हैं और उन्हीं के साथ काम करती हैं।
दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक बहन भी हैं। उनकी बहन का नाम अनिशा पादुकोण है। दीपिका जहां फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस और सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, वहीं उनकी छोटी बहन अनिशा ने पूरी तरह अलग रास्ता चुना है।
दीपिका से पांच साल छोटी हैं अनिशा
अनिशा पादुकोण उम्र में दीपिका से पांच साल छोटी हैं। जहां दीपिका का जन्म 1986 में हुआ था, वहीं अनिशा का जन्म 1991 में हुआ था। दीपिका की तरह अनिशा भी बेहद टैलेंटेड हैं, लेकिन उनका झुकाव एक्टिंग की दुनिया की बजाय स्पोर्ट्स की तरफ रहा है। वे प्रोफेशनल गोल्फर हैं और लंबे समय तक नेशनल लेवल पर इंडिया को रीप्रेजेंट कर चुकी हैं।
बदला करियर
हालांकि, अब अनिशा ने गोल्फ से थोड़ी-सी दूरी ली है। उन्होंने ‘द लिव लव लाफ फाउंडशेन’ में बतौर डायरेक्टर काम संभाली है। यह दीपिका का फाउंडेशन है, जो मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है। दोनों बहनें अक्सर साथ मिलकर कैंपेन करती हैं और लोगों को डिप्रेशन, एंग्जायटी और मेंटल वेलनेस के लिए जागरूक करती हैं।
सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं अनिशा
अनिशा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। उन्होंने कभी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की इच्छा नहीं जताई, बल्कि खेल और सामाजिक कामों को ही अपना रास्ता बनाया।
