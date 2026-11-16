कौन हैं अमिताभ बच्चन की भाभी रमोला बच्चन? पहले दोस्ती, फिर बनीं भाभी, अब 'जलसा' को लेकर जया से ठन गई

क्या आप बिग बी के छोटे भाई अजिताभ बच्चन और उनकी पत्नी रमोला बच्चन के बारे में जानते हैं। इन दिनों रमोला, अमिताभ के जुहू स्थित बंगले 'जलसा' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं।

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। अमिताभ के फैंस उनके साथ-साथ उनकी फैमिली के बारे में जानने के लिए भी बेताब रहते हैं। बिग बी की फैमिली को लगभग ही कोई जानता है। लेकिन क्या आप बिग बी के छोटे भाई अजिताभ बच्चन और उनकी पत्नी रमोला बच्चन के बारे में जानते हैं। इन दिनों रमोला, अमिताभ के जुहू स्थित बंगले 'जलसा' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। आइए जानते हैं कौन हैं अमिताभ की भाभी रामोला और वो क्या करती हैं?

पहले जानते हैं क्या है रमोला का जलसा विवाद? दरअसल बीते दिनों अमिताभ बच्चन की भाभी, रमोला बच्चन ने साल 1993 के एक 'गिफ्ट डीड' को चुनौती दी थी। उन्होंने इस डीड के जरिए सुपरस्टार के जुहू वाले बंगले 'जलसा' का मालिकाना हक उनकी पत्नी जया बच्चन को ट्रांसफर कर दिया गया था। रमोला का आरोप है कि यह प्रॉपर्टी शुरू में उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी और यह ट्रांसफर उनकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था।

महाराष्ट्र सरकार के 'प्रॉपर्टी कार्ड' में अभी भी रमोला का नाम दर्ज है फिलहाल ये यह मामला अभी मुंबई के अंधेरी में 'डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज' के पास है। पिछले सात महीनों में रमोला द्वारा कई शिकायतें दर्ज कराए जाने के बाद, अब इस पर सुनवाई शुरू हो गई है। 'कपोल हाउसिंग सोसाइटी' के रिकॉर्ड में जया बच्चन को मालिक बताया गया है, जबकि महाराष्ट्र सरकार के 'प्रॉपर्टी कार्ड' में अभी भी रमोला का नाम दर्ज है। रमोला ने इस 'गिफ्ट डीड' की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि इसे बिना स्टाम्प ड्यूटी या गवाहों के हस्ताक्षर के एक सादे कागज पर तैयार किया गया था और बाद में राज्य की 'अभय योजना' के तहत इसे नियमित (regularize) कर दिया गया। मालिकाना हक के इस विवाद पर अधिकारी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं।

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रमोला बच्चन कौन हैं? अमिताभ बच्चन की भाभी ज्यादातर लोग रमोला बच्चन के बारे में नहीं जानते हैं। तो बता दें कि रमोला बच्चन एक फैशन डिजाइनर, एंटरप्रेन्योर (उद्यमी) और बिजनेसवुमन हैं। उनकी शादी अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन से हुई है, जिन्होंने फिल्मों के बजाय बिजनेस में अपना करियर चुना। रमोला और अजिताभ के चार बच्चे हैं: भीम, नम्रता, नैना और नीलिमा। उनकी बेटी नैना की शादी अभिनेता कुणाल कपूर से हुई है।

रमोला ने की बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई 1947 में कलकत्ता में जन्मीं रमोला ने अमेरिका में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने से पहले अंग्रेजी साहित्य और राजनीति की पढ़ाई की थी। उन्होंने लंदन में सॉलिसिटर (वकील) के तौर पर भी ट्रेनिंग ली और अपने करियर की शुरुआत में एयर होस्टेस के रूप में काम किया। उनके प्रोफेशनल सफर में टेलीविजन, फैशन, इवेंट्स और हॉस्पिटैलिटी जैसी फील्ड शामिल रहे हैं। उन्होंने लंदन में 'टीवी एशिया' के लिए प्रेजेंटर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने टोनी ब्लेयर, इमरान खान और रवि शंकर जैसी हस्तियों का इंटरव्यू लिया।

फूड बिजनेस में रखा कदम रमोला ने भारत लौटने के बाद अपना रिसॉर्ट-वियर लेबल 'फर्स्ट रिसॉर्ट' लॉन्च किया और बाद में 'आरबीसी इवेंट्स' (RBC Events) की शुरुआत की। 2020 में उन्होंने 'द एक्सीडेंटल शेफ' (The Accidental Chef) के साथ फूड बिजनेस में भी कदम रखा।

अमिताभ संग रमोला बच्चन की दोस्ती अमिताभ बच्चन और रमोला की दोस्ती 1960 के दशक से है, जब वो बॉलीवुड सुपरस्टार बने भी नहीं थे। उस समय, अमिताभ कोलकाता की एक शिपिंग कंपनी में काम करते थे और वे दोनों एक ही सोशल सर्कल का हिस्सा थे। 2002 में 'रेडिफ' को दिए एक इंटरव्यू में, रमोला ने बताया कि कैसे अजिताभ से मिलने से पहले ही उनकी अमिताभ से दोस्ती हो गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि अमिताभ ने ही उन्हें अपने छोटे भाई से मिलवाया था।

सोशल सर्कल में उठते-बैठते थे साथ रमोला ने इंटरव्यू में बताया था, 'अमिताभ के साथ मेरी दोस्ती तब की है, जब न तो उनकी शादी हुई थी और न ही मेरी और यह अजिताभ से मिलने से भी पहले की बात है। फिल्मों में आने से पहले, अमिताभ कोलकाता में काम करते थे। हम एक ही सोशल सर्कल में उठते-बैठते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हीं के जरिए मेरी मुलाकात अजिताभ से हुई थी।'