तू चीज बड़ी है मस्त…गाने वाली सिंगर अब कहां हैं? पति पर लगा था घटिया आरोप, 41 साल में की थी शादी
तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, बोले चूड़ियां जैसे सॉन्ग्स गाने वाली सिंगर की पर्सनल लाइफ के बारे में लोग कम जानते हैं। उन्होंने 41 साल की उम्र में शादी की, पति को नौकरानी के आरोपों से बताया और बहुत कुछ... यहां पढ़ें।
बिजली गिराने मैं हूं आई... नींबूड़ा-नींबूड़ा जैसे गाने वाली कविता कृष्णमूर्ति के गाने अब हिंदी फिल्मों में कम सुनाई देते हैं। वह ज्यादातर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स या शोज में गाती हैं। स्टार्स की चकाचौंध में कई बार फिल्मों को हिट बनाने के पीछे जो लोग होते हैं वे फीके पड़ जाते हैं। कई बार सिंगर्स भी उनमें से एक होते हैं। अगर आपको भी कविता कृष्णमूर्ति की लाइफ में दिलचस्पी है तो यहां उनकी जिंदगी से जुड़ी इंट्रेस्टिंग बातें जान सकते हैं।
डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत
कविता कृष्णमूर्ति 1970 में एक डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में आई थीं। जो गाने लता-आशा को गाने होते थे, ये गाने वह रिकॉर्ड करती थीं। फिल्म की शूटिंग में इन गानों को टेम्पररी तौर पर यूज किया जाता था। फिर बड़ी सिंगर्स जब अपनी डेट्स के हिसाब से गाना रिकॉर्ड करतीं तो कविता का गाना मूवी में रिप्लेस कर दिया जाता था।
ये गाना बना टर्निंग पॉइंट
कविता से लोग फिल्मों में यही काम करवाने लगे। हारकर उन्हें कहना पड़ा कि वह डबिंग आर्टिस्ट नहीं बल्कि सिंगर बनना चाहती हैं। 1976 में उन्हें पहला गाना मिला। इसका टाइटल था, काहे को ब्याही विदेश। इसके बाद 1985 में फिल्म का गाना, तुमसे मिलकर ना जानें क्यों उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया।
कविता ने गाए चार्टबस्टर गाने
मिस्टर इंडिया का हवा-हवाई गाने के बाद कविता कृष्णमूर्ति सक्सेसफुल सिंगर के रूप में इंडस्ट्री में स्थापित हो गईं। प्यार हुआ चुपके से, तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त, नींबूड़ा, डोला रे डोला... हजारों गाने हैं जो कविता के टैलेंट की गवाही देते हैं। कविता ने अपने करियर में कई भाषाओं में गाने गाए जिनकी संख्या 5000 से ऊपर बताई जाती है।
सिंगर नहीं बनना चाहती थीं कविता
कविता कृष्णमूर्ति की शुरुआती जिंदगी की बात करें तो वह सिंगर नहीं बनना चाहती थीं। उनके पड़ोस में एक बंगाली आंटी रहती थीं जिन्होंने उनके टैलेंट के पहचाना। उन्होंने कविता से कहा कि वह संगीत सीखें। वह सीखने लगीं और छोटे-मोटे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने लगीं। धीरे-धीरे उनकी जान-पहचान बढ़ती गई और उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों से संपर्क बढ़ा। वह मन्ना डे के शोज में गाने लगीं।
ऐसे बदली जिंदगी
हेमंत के कहने पर कविता ने लता के साथ एक गाने की दो लाइनें गाईं। इसके बाद कविता लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल से मिलीं। इसके बाद ही वह लता-आशा के गाने डब करने लगीं। वह फेमस सिंगर बन गईं और कई अवॉर्ड्स जीते।
41 साल की उम्र में शादी
कविता शादी ना करने का फैसला ले चुकी थीं। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात वायलन वादक एल सुब्रमण्यम से हुई। उनकी पत्नी का निधन कैंसर से हो चुका था। वह अपने 4 बच्चों को अकेले पाल रहे थे। कविता से उनकी नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। कविता की जब शादी हुई तब उनकी उम्र 41 साल थी।
जब पति पर नौकरानी ने लगाया आरोप
साल 2010 में कविता के पति का नाम कॉन्ट्रोवर्सी में आया। सुब्रमण्यम के पति पर उनकी नौकरानी ने सेक्शुअल हैरासमेंट का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स थीं कि कविता के घर से सोने की चेन और कुछ पैसे चोरी हो गए थे। कविता के पति ने पुलिस में रिपोर्ट करके नौकरानी पर शक जताया। इससे चिढ़कर नौकरानी ने उन्हें फंसाने का फैसला लिया और मीडिया में बयान देने लगी। कविता अपने पति के सपोर्ट में खुलकर आईं। सबूत उनके पति के पक्ष में थे और यह मामला शांत हुआ।
अब कहां हैं कविता
कविता कृष्णमूर्ति बंगलुरु में रहती हैं। वह अब फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग नहीं करतीं। उन्हें साइनस और अस्थमा की शिकायत है। इस समस्या को 35 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इस वजह से गाना छोड़ने का कभी नहीं सोचा। इस समस्या से वह कई साल से मुकाबला कर रही हैं। कविता ने कुछ साल पहले एक इवेंट में कहा था कि आजकल के गाने पहले से अलग हो गए हैं। पहले गानों पर बहुत मेहनत होती थी। अब सुर और ताल किसी की जरूरत नहीं। इसलिए वह प्लेबैक सिंगिंग से दूर हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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