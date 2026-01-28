जवान-2 को लेकर एटली ने तोड़ी चुप्पी! जानिए कब आएगा शाहरुख की फिल्म का दूसरा पार्ट?
Jawan 2: शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' उस वक्त की रिकॉर्ड हिट रही थी, लेकिन इसका पार्ट-2 कब आएगा इस सवाल का जवाब दर्शक लंबे वक्त से जानना चाह रहे थे। अब डायरेक्टर एटली ने इस सवाल का जवाब दिया है।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की साल 2023 में आई फिल्म 'जवान' ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। लंबे वक्त तक सिल्वर स्क्रीन से दूर रहे शाहरुख खान ने 'पठान' और 'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर हिट देकर साबित कर दिया कि उनका स्टारडम और क्रेज अभी गया नहीं है। फिल्म में शाहरुख खान ने एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले किया था। फिल्म में उनका डबल रोल था और करीब 300 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 1148 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इस फिल्म के बाद से ही दर्शक इसके पार्ट-2 को लेकर सवाल पूछ रहे थे और अब फाइनली एटली ने इस सवाल का जवाब दिया है।
सिर्फ इस शर्त पर बनाएंगे 'जवान' पार्ट 2
फिल्म के निर्देशक एटली कुमार से जब फिल्म के पार्ट-2 को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ साल बाद वह इस पर काम शुरू करेंगे। जाहिर तौर पर यह उनका अगला प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है। साथ ही एटली ने यह भी साफ किया है कि वह फिल्म का अगला पार्ट तभी बनाएंगे अगर उनके दिमाग में इसके लिए कोई ऑर्गैनिक और फिल्म के पहले पार्ट की कहानी को आगे बढ़ाता हुआ कोई आइडिया आता है। यानि इतना तो साफ है कि फिल्म का पार्ट-2 दर्शकों को तभी देखने को मिलेगा अगर ऐसी कोई कहानी उन्हें मिलेगी।
'लेकिन मुझे लगता है कि जवान 2 कुछ'
जब भी जवान-2 आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले एटली ने साफ किया है कि वह शाहरुख खान के साथ किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जुड़ेंगे। फिल्म के बारे में चर्चा थी कि शायद साल 2026 की आखिर तक एटली जवान 2 पर काम शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की टाइमलाइन या डेवलपमेंट नहीं होने की बात साफ की है। एटली ने कहा, "मैं और शाहरुख खान जरूर किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जवान 2 कुछ सालों बाद ही बननी चाहिए। यह तुरंत अगली फिल्म नहीं होगी। हम कुछ नया देखेंगे।"
फिल्म की IMDb रेटिंग और SRK का रोल
बात फिल्म के पहले पार्ट की करें तो इसमें शाहरुख खान का डबल रोल था, उन्होंने ही पिता और बेटे का भी रोल प्ले किया था। विजय सेतुपति इस फिल्म में निगेटिव रोल प्ले करते नजर आए थे। फिल्म की IMDb रेटिंग 6.9 है और आप इसे घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी एन्जॉय कर सकते हैं। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे। फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज किया जा चुका है और अब फैंस को इसके ट्रेलर का इंतजार है।
