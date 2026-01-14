जब अक्षय कुमार ने दिखाया था बड़ा दिल, इस एक्टर को डिप्रेशन से खींच लाए थे खिलाड़ी कुमार

संक्षेप: अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी कुमार कहा जाता है। वह एक खुशमिजाज एक्टर हैं जो फिल्मों में तो अपना बेस्ट देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वह रियल लाइफ में भी एक बहुत नेकदिल इंसान हैं।

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय अब फिल्मों में कम ही नजर आते हैं। पिछली बार वह मई 2025 में आई फिल्म 'केसरी वीर: लीजेंड्स ऑफ सोमनाथ' में नजर आए थे। इस फिल्म में सुनील शेट्टी और सूरज पंचोली ने भी अहम किरदार निभाए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई। विवेक ओबेरॉय के करियर का ग्राफ चढ़ता उतरता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मोड़ पर जब वो भारी डिप्रेशन में थे, तब एक बॉलीवुड एक्टर ने उनकी बहुत बड़ी मदद की थी।

आधे घंटे में घर आ पहुंचे थे अक्षय कुमार विवेक ओबेरॉय ने यह किस्सा खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था। विवेक ओबेरॉय ने कहा, "बैंड बजी हुई थी मेरे करियर की। और तब अक्षय कुमार, द सुपरस्टार.. उन्होंने मुझे कॉल किया एक दिन और पूछा कहां है? मैंने कहा घर पर हूं। उन्होंने पूछा- क्या कर रहा है? मैंने कहा- कुछ नहीं भाई बहुत तनाव (डिप्रेशन) में हूं। उन्होंने कहा- ठीक है। आधे ही घंटे के बाद वो मेरे घर आ पहुंचे। मैंने कहा- भाई आप? वो बोले- हां तेरे से बात करनी है।" विवेक ओबेरॉय को समझ नहीं आया कि आगे क्या होगा।

खिलाड़ी कुमार ने ऑफर की थी मदद अक्षय कुमार ने विवेक ओबेरॉय से पूछा- क्या प्रॉब्लम चल रही है तेरी लाइफ में? विवेक ने बताया कि उन्होंने मेरी सारी तकलीफ आराम से बैठकर सुनी। मेरा सारा दर्द उन्होंने मुझे बाहर कर देने का मौका दिया। मैंने अपनी सारी दिक्कतें, दर्द सब बताया और उन्होंने सब्र के साथ सुना। और फिर बोले, "देख यार, यह सबका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुझे पॉजिटिव माइंडसेट करने के लिए मैं तुझे यह कहूंगा कि इतने सारे शोज चल रहे हैं। तेरे इतने सारे ब्लॉकबस्टर गाने हो चुके हैं और मैं शूटिंग में बिजी हूं।"