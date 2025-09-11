when virat kohli Anushka sharma along with Jemimah Rodrigues kicked out of new Zealand cafe जब 4 घंटे तक कैफे में बातें करने के बाद वहां से भगाए गए विराट और अनुष्का… जेमिमा ने बताया किस्सा, Bollywood Hindi News - Hindustan
जब 4 घंटे तक कैफे में बातें करने के बाद वहां से भगाए गए विराट और अनुष्का… जेमिमा ने बताया किस्सा

महिला क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर जेमिमा ने बताया कि एक बार वह न्यूजीलैंड के एक कैफे में विराट और अनुष्का से मिलने गईं। वहां उनके बीच इतनी देर बातें चलीं कि स्टाफ को उन्हें भगाना पड़ गया।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 12:33 PM
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भारत लोगों के सामने काफी प्राइवेट पर्सन दिखते हैं। हालांकि दोस्तों के बीच उनका एक अलग रूप होता है। इंडियन वुमन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर प्लेयर जेमिमा रॉड्रिग्स ने उनसे मुलाकात का एक किस्सा बताया है। जेमिमा ने बताया कि एक बार वह विराट-अनुष्का से न्यूजीलैंड के कैफे में मिलीं तो चार घंटे बातें चलती रहीं। बातें तब बंद करनी पड़ीं जब कैफे के स्टाफ ने उन्हें जाने को कहा।

स्मृति मंधाना के साथ मिलने पहुंची थीं जेमिमा

जेमिमा रॉड्रिग्स ने मैशेबल इंडिया को विराट और अनुष्का से जुड़ा मजेदार किस्सा बताया। वह और उनकी साथी स्मृति मंधाना बैटिंग गाइडेंस के लिए विराट से मिलना चाहती थीं। उन्होंने बताया कि महिला और पुरुष क्रिकेट टीम जिस होटल में रुके थे उसके एक कैफे में विराट से मिलने की बात तय हुई। वहां विराट के साथ अनुष्का भी आई थीं।

बिछड़े दोस्तों की तरह हुईं बातें

जेमिमा बताती हैं, 'उन्होंने मुझसे और स्मृति से कहा, 'आप दोनों के पास महिला क्रिकेट को बदलने की ताकत है, मैं ये चीज अभी से देख सकता हूं।'' बातें करते-करते उनका टॉपिक प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ पर शिफ्ट हो गया। जेमिमा ने बताया कि वे लोग करीब 4 घंटे बातें करते रहे। वह बोलीं, 'ऐसा लग रहा था कि लंबे समय से बिछड़े दोस्त मिले हैं और बातें कर रहे हैं। हमारी बातें तब बंद हुईं जब कैफे के स्टाफ ने हमें भगाया।'

लंदन में रहते हैं विराट-अनुष्का

विराट और अनुष्का अब ज्यादातर समय लंदन में बिताते हैं। भारत आने पर भी प्रिवसी मेनटेन रखने की कोशिश करते हैं। विराट और अनुष्का ने अब तक अपने बच्चों की चेहरे दिखाने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा नहीं की हैं।

