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वरुण धवन के घर आई अंडरवर्ल्ड की धमकी तो स्टाफ ने लगा दी लताड़, पता देकर कहा- आओ गार्डन में पीटूंगा

Mar 27, 2026 05:00 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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एक समय था जब अंडरवर्ल्ड के खौफ से पूरा बॉलीवुड खौफजदा था। वहीं वरुण धवन के घर पर अलग कॉमेडी चल रही थी। उनके यहां धमकी आई तो स्टाफ ने सीरियसली नहीं लिया और उल्टा डेविट के घर का एड्रेस बताकर पीटने की धमकी दे दी।

वरुण धवन के घर आई अंडरवर्ल्ड की धमकी तो स्टाफ ने लगा दी लताड़, पता देकर कहा- आओ गार्डन में पीटूंगा

धुरंधर 2 के बाद अंडरवर्ल्ड की यादें फिर से ताजा हो गई हैं। अब वरुण धवन ने एक फनी किस्सा बताया है। दरअसल सिचुएशन तो काफी सीरियस थी लेकिन डेविड धवन के स्टाफ की गलती से मामला फनी हो गया। 90 के दशक में वरुण धवन के घर जब अंडरवर्ल्ड की धमकियों के फोन आ रहे थे उस वक्त डेविड के घर पर भी कॉल आई। हालांकि उनके स्टाफ ने इसे सीरियसली नहीं लिया और धमकी देने वालों को गार्डन में पीटने की धमकी दे डाली।

स्टाफ अंडरवर्ल्ड से करता रहा बहस

वरुण धवन युवा चैनल के पॉडकास्ट में बात कर रहे थे। उन्होंने वो वक्त याद किया जब उनके परिवार के लिए अंडरवर्ल्ड से धमकियां आ रही थीं। यह डरावनी सिचुएशन उनके स्टाफ की वजह से फनी बन गई थी। वरुण बोले, 'लोगों को उस वक्त अंडरवर्ल्ड से फोन आ रहे थे और हमारे यहां भी आ रहे थे। हमें काफी समय तक कॉल आते रहे लेकिन हमें स्टाफ की वजह से पता नहीं चला क्योंकि जिसका भी फोन आ रहा था, स्टाफ उसके साथ बहस कर रहा था। स्टाफ ने हमारा पूरा एड्रेस भी दे दिया और उस बंदे से बोला, 'बताओ कहां मिलना है या मेरे गार्डन में आ जाओ मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा।''

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जब एक्टर ने डेविड धवन को चेताया

वरुण आगे बोले, 'जब चीजें ऊपर तक पहुंचीं तो एक एक्टर ने मेरे डैड को फोन किया और बोला कि चीजें हाथ से निकल गई हैं। ये लोग (अंडरवर्ल्ड से) कह रहे हैं कि बंदूक लेकर आएंगे और उन्हें आपके घर का पता और ऑफिस की टाइमिंग भी मालूम हैं। जब डैड ने पूछा कि ये सब बताया किसने तो उस एक्टर ने स्टाफ का नाम लिया। हमें फिर एक दिन घर से बाहर भी रहना पड़ा था।' वरुण बोले कि ये फनी है लेकिन इतना फनी नहीं था।

जब शाहरुख खान से इम्प्रेस हुआ अबु सलेम

90 के दशक में बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड से खूब धमकियां आती थीं। उस वक्त शाहरुख खान को भी अबु सलेम से धमकी मिली थी। रिपोर्ट्स हैं कि अबु सलेम ने शाहरुख खान को ऐसी फिल्म करने को कहा था जिसमें उसका सपोर्ट था। शाहरुख ने मना कर दिया तो अबु सलेम उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा था। उस वक्त शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। अनुपमा चोपड़ा की किताब में ये किस्सा है। इसमें शाहरुख खान ने अबु सलेम से हुई बातचीत के बारे में बताया था। अबु ने शाहरुख से कहा था, 'लोग बेलते थे कि तू बड़ा घमंडी है लेकिन तू तो बड़ा शरीफ है। अभी पुलिस की जरूरत नहीं तेरे को, मैं नहीं मारूंगा।'

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अबु सलेम से क्या बोले थे शाहरुख खान

किताब में शाहरुख खान ने भी बताया था कि उनके और अबु सलेम के बीच क्या बातचीत हुई थी। शाहरुख ने बताया था कि अबु ने फिल्मों के प्रोजेक्ट सजेस्ट किए थे। शाहरुख ने जवाब दिया, 'मैं आपको नहीं बताता हूं कि किसको गोली मारो, आप मुझे ना बताएं कि कौन सी फिल्म करूं।'

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


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Varun Dhawan

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