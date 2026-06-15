जब इस म्यूजिक डायरेक्टर ने मोहम्मद रफी के साथ गाने से कर दिया था मना, लेकिन जब गाया तो रच दिया इतिहास
आज हम आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताने वाले हैं जब एक म्यूजिक डायरेक्टर ने मोहम्मद रफी के साथ गाना गाने से मना कर दिया था। लेकिन जब दोनों ने साथ गाया तो फिर वो गाना ही अमर हो गया।
मोहम्मद रफी उन सिंगर में से एक थे जिनको अपनी फिल्म के गानों के लिए हर एक्टर, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर चाहता था। उन्होंने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं। रफी की खास बात यह थी कि वह हर तरह के गाने गाते थे चाहे फिर लव सॉन्ग हो, इमोशनल, पार्टी या फिर गजल या भजन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक म्यूजिक डायरेक्टर था जो उनकी आवाज को नहीं चाहता था। इतना ही नहीं उस म्यूजिक डायरेक्टर ने यह तक कह दिया था कि अगर मोहम्मद रफी गाएंगे तो वह फिल्म छोड़ देंगे।
किस म्यूजिक डायरेक्टर ने रफी को किया मना
यह बात है 1964 में आई फिल्म जहां आरा का। इस फिल्म के डायरेक्टर थे विनोद कुमार। विनोद कुमार चाहते थे कि इस फिल्म के सभी गानें मोहम्मद रफी गाएंगे। लेकिन विनोद के सामने बड़ी मुश्किल तब आई जब म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन ने कहा कि उनके म्यूजिक के हिसाब से वह चाहते हैं कि उनके गानें सिर्फ तलब महबूब गाएं। लेकिन विनोद की जिद्द मोहम्मद रफी के लिए थी। अब दोनों के बीच टक्कर हो गई।
मदन मोहन ने दी धमकी- फिल्म छोड़ दूंगा
मदन मोहन ने फिर एक बात साफ रख दी कि अगर तलब नहीं गाएंगे तो वह फिर इस फिल्म में म्यूजिक नहीं देंगे। मदन मोहन की इस जिद्द से प्रोड्यूसर ओम प्रकाश भी परेशान हो गए। मदन मोहन की जिद्द के आगे फिर सबको झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त रखी गई कि इस फिल्म के 3 गाने तलब गाएंगे, लेकिन बाकी मोहम्मद रफी गाएंगे।
मदन मोहन के साथ फिर रफी ने दिया सुपरहिट गाना
मोहम्मद रफी ने फिर मदन मोहन के साथ एक जबरदस्त गाना गाया किसी की याद में दुनिया को है भुलाए। इस गाने में रफी ने अपनी आवाज का ऐसा जादू दिखाया कि यह गाना फिल्म का सबसे सुपरहिट गाने में से एक बन गया था।
रफी का साफ दिल
इस किस्से से यह पता चलता है कि रफी की आवाज के सब इतने फैन थे कि डायरेक्टर तक उनके लिए लड़ते थे। वहीं रफी साहब के मन में भी किसी के लिए गलत नहीं था। उन्होंने इस बात की बिल्कुल नाराजगी नहीं दिखाई कि उन्होंने फिल्म के सभी गाने नहीं गाए हैं।
बता दें कि कई बार ऐसा होता था कि जब दिग्गज सिंगर भी किसी गाने को गाने से घबरा जाते थे तब म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद रफी के पास आते थे। इतना ही नहीं कई बार तो उनके कॉम्पटीटर जैसे किशोर कुमार तक भी म्यूजिक डायरेक्टर को अपनी जगह मोहम्मद रफी को गाने के लिए लेने को बोलते थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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