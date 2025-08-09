when this music composer slapped singer mukesh, pulled him from his coller, read the reason इस संगीतकार ने सिंगर मुकेश को थप्पड़ मार कर, कॉलर से पकड़कर रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक घसीटा था ये थी वजह, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
इस संगीतकार ने सिंगर मुकेश को थप्पड़ मार कर, कॉलर से पकड़कर रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक घसीटा था ये थी वजह

बॉलीवुड सिंगर मुकेश की जिंदगी में एक ऐसा भी दिन आया था जब उन्हें मशहूर संगीतकार ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। उन्हें कॉलर से पकड़कर रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक लेकर गए थे। इस घटना को वो कभी भुला नहीं पाए।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 07:05 PM
‘एक प्यार का नगमा है’, ‘कभी कभी मेरे दिल में’, ‘फूल तुम्हें भेजा है खत में’… सदाबहार गीतों को अपनी आवाज देने वाले मुकेश की गिनती आज भी कुछ शानदार सिंगर्स में होती है। सिंगर के अधिकतर गाने सुपरहिट रहे। कानों में घुलने वाली इनकी आवाज खूब पसंद की गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी आया जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस सिंगर को संगीतकार ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था और कॉलर पकड़कर घसीटते हुए रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक ले गए थे। इस थप्पड़ ने मुकेश की किस्मत बदल दी।

मुकेश के करियर की शुरुआत

बात 1940 के दशक की है जब नेशनल स्टूडियो की फिल्म आसरा के लिए संगीतकार अनिल विश्वास को एक नए सिंगर की तलाश थी। मशहूर हीरो मोतीलाल दिल्ली से एक लड़के को लेकर आए जिसका नाम था मुकेश चंद्र माथुर। आवाज में कशिश थी, दिल छू लेने वाला दर्द था, लेकिन गायकी में वो मैच्योरिटी और ट्रेनिंग की कमी भी साफ झलक रही थी। कई रिहर्सल के बावजूद मुकेश, अनिल विश्वास की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और बाद में वो गीत अनिल विश्वास ने खुद ही गा लिया।

जोरदार थप्पड़

मुकेश को यह बात बुरी लगी और उन्होंने अपने दोस्तों के बीच कहा, "अगर हर संगीतकार अपने गाने खुद ही गाने लगेंगे, तो नए सिंगर्स को मौका कौन देगा?" ये बात अनिल विश्वास तक पहुंच गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अगले ही मौके पर मुकेश को मौका देंगे। और वह मौका आया 1945 की फिल्म पहली नजर के साथ। रिकॉर्डिंग की तारीख तय हो गई, स्टूडियो बुक हो गया। लेकिन मुकेश रिकॉर्डिंग के दिन गायब रहे। काफी इंतजार के बाद पता चला कि वो चौपाटी के एक बार में शराब के नशे में डूबे हुए हैं। यह सुनते ही अनिल विश्वास का गुस्सा आ गया। वो खुद वहां पहुंचे और जैसे ही मुकेश को देखा, एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कॉलर पकड़कर सीधे अपनी गाड़ी तक खींचा, और वहां से रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले आए।

ऐसे बदली जिंदगी

स्टूडियो पहुंचते ही, नल के ठंडे पानी से उनका सिर धोया गया, कड़क काली कॉफी पिलाई गई, ताकि नशा उतर जाए। मुकेश शर्मिंदा थे, अकेले में रोए भी। लेकिन जब रिकॉर्डिंग रूम में पहुंचे, तो ऐसा गाया कि बस एक ही टेक में गाना ओके हो गया। यह गाना था ‘दिल जलता है तो जलने दो’।

आखिरी कॉन्सर्ट

मुकेश ने इसे केएल सहगल के दर्दभरे अंदाज में इस कदर गाया कि सुनने वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि यह किसी नए गायक की आवाज है। खुद सहगल साहब भी धोखा खा गए बोले, "आवाज़ तो मेरी है, पर याद नहीं आ रहा यह गीत मैंने कब गाया था।" पहली नजर भले ही बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं हो, लेकिन उसका यह गाना अमर हो गया। इसी गाने ने मुकेश को इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। इत्तेफाक देखिए कि जब मुकेश का निधन हुआ था उससे पहले उन्होंने यही गाना अपने एक विदेशी कॉन्सर्ट में आखिरी बार परफॉर्म किया था।

Singer Mukesh

