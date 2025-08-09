इस संगीतकार ने सिंगर मुकेश को थप्पड़ मार कर, कॉलर से पकड़कर रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक घसीटा था ये थी वजह

बॉलीवुड सिंगर मुकेश की जिंदगी में एक ऐसा भी दिन आया था जब उन्हें मशहूर संगीतकार ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। उन्हें कॉलर से पकड़कर रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक लेकर गए थे। इस घटना को वो कभी भुला नहीं पाए।

‘एक प्यार का नगमा है’, ‘कभी कभी मेरे दिल में’, ‘फूल तुम्हें भेजा है खत में’… सदाबहार गीतों को अपनी आवाज देने वाले मुकेश की गिनती आज भी कुछ शानदार सिंगर्स में होती है। सिंगर के अधिकतर गाने सुपरहिट रहे। कानों में घुलने वाली इनकी आवाज खूब पसंद की गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी आया जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस सिंगर को संगीतकार ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था और कॉलर पकड़कर घसीटते हुए रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक ले गए थे। इस थप्पड़ ने मुकेश की किस्मत बदल दी।

मुकेश के करियर की शुरुआत बात 1940 के दशक की है जब नेशनल स्टूडियो की फिल्म आसरा के लिए संगीतकार अनिल विश्वास को एक नए सिंगर की तलाश थी। मशहूर हीरो मोतीलाल दिल्ली से एक लड़के को लेकर आए जिसका नाम था मुकेश चंद्र माथुर। आवाज में कशिश थी, दिल छू लेने वाला दर्द था, लेकिन गायकी में वो मैच्योरिटी और ट्रेनिंग की कमी भी साफ झलक रही थी। कई रिहर्सल के बावजूद मुकेश, अनिल विश्वास की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और बाद में वो गीत अनिल विश्वास ने खुद ही गा लिया।

जोरदार थप्पड़ मुकेश को यह बात बुरी लगी और उन्होंने अपने दोस्तों के बीच कहा, "अगर हर संगीतकार अपने गाने खुद ही गाने लगेंगे, तो नए सिंगर्स को मौका कौन देगा?" ये बात अनिल विश्वास तक पहुंच गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अगले ही मौके पर मुकेश को मौका देंगे। और वह मौका आया 1945 की फिल्म पहली नजर के साथ। रिकॉर्डिंग की तारीख तय हो गई, स्टूडियो बुक हो गया। लेकिन मुकेश रिकॉर्डिंग के दिन गायब रहे। काफी इंतजार के बाद पता चला कि वो चौपाटी के एक बार में शराब के नशे में डूबे हुए हैं। यह सुनते ही अनिल विश्वास का गुस्सा आ गया। वो खुद वहां पहुंचे और जैसे ही मुकेश को देखा, एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कॉलर पकड़कर सीधे अपनी गाड़ी तक खींचा, और वहां से रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले आए।

ऐसे बदली जिंदगी स्टूडियो पहुंचते ही, नल के ठंडे पानी से उनका सिर धोया गया, कड़क काली कॉफी पिलाई गई, ताकि नशा उतर जाए। मुकेश शर्मिंदा थे, अकेले में रोए भी। लेकिन जब रिकॉर्डिंग रूम में पहुंचे, तो ऐसा गाया कि बस एक ही टेक में गाना ओके हो गया। यह गाना था ‘दिल जलता है तो जलने दो’।