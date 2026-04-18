जब बाप-बेटे के इमोशनल सीन के दौरान फूट-फूटकर रोने लगे थे सनी देओल, निकल पड़े थे सबके आंसू
आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसके सीन के दौरान सनी देओल इतना इमोशनल हो गए थे कि सेट पर सभी रोने लगे थे।
सनी देओल ने अपने करियर में कई हिट और धमाकेदार फिल्में दी हैं। उनके कई सीन तो खूब वायरल हुए हैं और आज तक फैंस के फेवरेट हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म का सीन करते हुए सनी देओल इतना बह गए थे रोल में कि उन्हें देखकर वहां मौजूद सभी लोग इमोशनल हो गए थे।
किस सीन को देख रो गए थे सभी
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है घातक। घातक में सनी देओल के साथ अमरीश पुरी, मीनाक्षी शेषाद्रि भी थीं। एक सीन था जहां सनी देओल, अपने पिता को अस्पताल लेकर जाते है और उन्हें कैंसर का बताते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सनी ने इस सीन को शूट करने से पहले अमरीश को मैसेज भिजवाया था कि उन्हें कहना कि वह तैयार रहें क्योंकि वह अब कुछ भी कर सकते हैं शूट के दौरान। वह उस सीन में घुसने वाले हैं।
इसके बाद जब शूट हुआ तब सनी इतना इमोशनल हुए कि उनके सीन को देखकर वहां मौजूद सभी रोने लगे थे। इतना ही नहीं जब फिल्म रिलीज हुई थी तब भी दर्शक भी फिल्म देखकर रोने लग गए थे।
घातक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
घातक फिल्म सुपरहिट थी। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 26-32 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था।
सनी की जगह कमल को लेना चाहते थे डायरेक्टर
वैसे ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म को कमल हासन के लिए लिखा था। लेकिन फिल्म डिस्ट्रिब्यूटर्स ने उन्हें सनी देओल को लेने के लिए कहा और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
यह मीनाक्षी शेषाद्री की लास्ट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। वहीं मीनाक्षी से पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक रवीना टंडन ने इस फिल्म को शूट किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी।
बता दें कि अमरीश पुरी जो हमेशा नेगेटिव रोल करते थे, उन्होंने पहली बार इस फिल्म के जरिए पॉजिटिव रोल किया था। इतना ही नहीं उनकी एक्टिंग सबको काफी पसंद आई थी।
सनी की अपकमिंग फिल्म
सनी लास्ट फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आए थे जो इसी साल रिलीज हुई थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। अभी सनी के पास कई फिल्में हैं जो रिलीज के लिए तैयार हैं जिसमें गबरू, इक्का, लाहौर 1947 और रामायण पार्ट 1 शामिल है।
रामायण पार्ट 1 इसी साल दिवाली पर रिलीज होगी। फिल्म में सनी ने हनुमान का किरदार निभाया है। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणबीर ने राम, साई पल्लवी ने सीता, रवि दुबे ने लक्ष्मण और यश ने रावण का किरदार निभाया है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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