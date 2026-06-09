जानिए क्यों सनी देओल ने महेश भट्ट को कहा था 'खराब डायरेक्टर',सालों पुराना है दोनों के बीच का ये विवाद
महेश भट्ट और सनी देओल के बीच के विवाद के बारे में कम ही लोग जानते हैं। दोनों ने एक ही फिल्म में काम किया था। लेकिन इसके बाद एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी किसी प्रोजेक्ट में साथ काम करती नहीं दिखी। सनी ने महेश भट्ट को खराब डायरेक्टर तक कह दिया था। इसके पीछे की वजह जानिए यहां-
महेश भट्ट ने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्मों का डायरेक्शन किया है। उनके नाम ही आशिकी, सड़क, नाम, जख्म, अर्थ और सारांश जैसी यादगार फिल्में हैं। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई भी की थी। ऐसा कहा जाता था कि महेश भट्ट के साथ काम करना कई एक्टर्स का सपना हुआ करता था। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा भी एक्टर है जिसने महेश भट्ट के डायरेक्शन पर सवाल उठाए और उन्हें एक खराब डायरेक्टर कहा था। ये एक्टर थे सनी देओल। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि एक फिल्म के बाद ये कभी साथ काम करते नहीं दिखे।
सनी देओल ने महेश भट्ट को कहा था खराब डायरेक्टर
90 के दशक से शुरू होने से पहले सनी देओल खुद को इंडस्ट्री में स्थापित कर चुके थे। 90 के दशक में भी एक्टर ने घातक, घायल, विश्वात्मा जैसी शानदार फिल्में दीं। इसी दौरान महेश भट्ट ने सनी देओल के साथ एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गुनाह। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी देओल और महेश भट्ट के बीच अनबन हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि सनी देओल ने अपने इंटरव्यू में महेश भट्ट को एक खराब डायरेक्टर कह दिया। इस घटना के बाद इस जोड़ी ने फिर कभी काम नहीं किया। दरअसल, सनी देओल के साथ शूटिंग के अधिकतर हिस्से महेश भट्ट ने शूट ही नहीं किए थे। एक्टर के मुताबिक वो सेट पर नहीं आते थे। बड़े सीन की शूटिंग भी उनका असिस्टेंट डायरेक्टर ही शूट किया करता था। सनी देओल इसी बात से नाराज थे।
महेश भट्ट नहीं आते थे सेट पर
फिल्म में नजर आई एक्ट्रेस सुजाता ने भी बॉलीवुड ठिकाना को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि महेश भट्ट फोन पर ही अपने असिटेंट को सीन समझाया करते थे। वो खुद मौजूद नहीं होते थे। इसकी वजह ये भी मानी जा रही थी कि उस समय महेश भट्ट अपनी दूसरी फिल्मों का डायरेक्शन कर रहे थे। सनी देओल को महेश भट्ट का काम करने का तरीका पसंद नहीं आया और एक फिल्म के बाद ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी किसी भी दूसरी फिल्म में साथ काम करती हुई नहीं नजर आई।
महेश भट्ट की फिल्म पर भारी पड़ी घातक
ऐसा भी कहा जाता है कि इस विवाद के बाद सनी देओल अपनी फिल्म घातक पर काम कर रहे थे। सनी देओल को टक्कर देने के लिए महेश भट्ट ने उसी तरह की कहानी के आधार पर फिल्म चाहत बनाई। इस फिल्म में शाहरुख खान और पूजा भट्ट लीड रोल में थे। महेश भट्ट ने घातक से पहले फिल्म चाहत रिलीज भी कर दी। लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फिर आई सनी देओल की घातक, जबरदस्त कहानी और परफॉरमेंस ने ऑडियंस पर गहरी छाप छोड़ी। फिल्म सुपरहिट हुई।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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