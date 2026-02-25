सुनील दत्त ने इंजरी के बावजूद किया था 'मुन्ना भाई MBBS' का यह सीन, दंग रह गए थे डायरेक्टर
Sunil Dutt and Sanjay Dutt: सुनील दत्त और संजय दत्त की केमिस्ट्री फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में लोगों को बहुत पसंद आई थी। लेकिन क्या आपको इस फिल्म के उस सीन के बारे में पता है जो कि सुनील दत्त ने बहुत तकलीफ के बावजूद किया था।
साल 2003 में आई फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' सुपरहिट रही थी। फिल्म में संजय दत्त और सुनीत दत्त की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था। रियल लाइफ बाप-बेटे की इस जोड़ी को जब लोगों ने पर्दे पर इमोशनल अवतार में देखा तो हर किसी का दिल पसीज गया। सुनील दत्त का आखिर में संजय दत्त को वो जादू की झप्पी देने वाला जो सीन था, उसने हर किसी का दिल जीत लिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सीन सुनील दत्त के लिए आसान नहीं था। वह इस सीन को वैसा नहीं कर पा रहे थे, जैसा डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने इमैजिन किया था।
एक सीन के लिए लौट आए थे सुनील
फिल्म 'संजू' में राजकुमार हिरानी ने क्यों सुनील दत्त को एक हद से ज्यादा प्रोफेशनल इंसान के तौर पर दिखाया, इसकी एक वजह 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' की शूटिंग के दौरान उनका तजुर्बा भी रहा था। एक इवेंट में बातचीत के दौरान राजकुमार हिरानी ने बताया, 'जब हमने वो सीन शूट किया और बाद में जब वो एडिट होने गया तो मुझे लगा कि मुझे उस सीन का एक टेक और चाहिए। मैंने दत्त साहब को कॉल किया और कहा कि सर हम इस लोकेशन पर हैं, आखिरी दिन है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो दिल्ली में हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो बोले- कोई बात नहीं, मैं आज शाम को लौट रहा हूं।'
दर्द के बावजूद किया था यह सीन
राजकुमार हिरानी ने बताया, 'जब हमने शूटिंग शुरू की तो जब दत्त साहब संजू को गले लगा रहे थे तो उनका हाथ थोड़ा नीचे आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि दत्त साहब बाहें खोलकर अच्छी तरह उसे (संजय) को गले लगाइए। लेकिन फिर भी उनका हाथ उतना ऊपर नहीं आ रहा था जितना मैं चाह रहा था। फिर संजू बाहर आया और मुझे एक कोने में ले गया। उसने मुझसे कहा- वो यह नहीं कर पाएंगे। उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनका कंधा चोटिल हो गया है। लेकिन उन्होंने दूर खड़े होकर देख लिया और शायद समझ गए कि संजू मुझे क्या बता रहा है। उन्होंने कहा- सर मैं यह करता हूं। उन्होंने उस तकलीफ के बावजूद वो गले लगाने वाला सीन किया।
बॉक्स ऑफिस पर रही थी सुपरहिट
फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.2 रही थी और राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ रुपये के लगभग कमाई की थी। जाहिर है कि यह आज की 100 करोड़ से ज्यादा कमा लेने वाली फिल्मों जैसा नहीं था, लेकिन यहां यह बात ध्यान देने वाली है कि इस फिल्म को बनाने में राजकुमार हिरानी ने महज 10 करोड़ रुपये खर्च किए थे।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
