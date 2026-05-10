जब कविता कृष्णमूर्ति ने अपने इन तीन गानों से अल्का याग्निक को छोड़ दिया था पीछे, लगातार जीते अवॉर्ड्स

जब कविता कृष्णमूर्ति ने अपने इन तीन गानों से अल्का याग्निक को छोड़ दिया था पीछे, लगातार जीते अवॉर्ड्स
सिंगर्स के बीच कम्पटीशन आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने एक नहीं बल्कि तीन बार अल्का याग्निक को पीछे छोड़कर अपने गानों से अवॉर्ड अपने नाम किए हैं।
हिंदी सिनेमा में सिंगर्स, म्यूजिक कंपोजर के बीच भी तगड़ी राइवलरी देखी गई है। एक वक्त था था जब किशोर कुमार, मोहम्मद रफी को एक दूसरे का कम्पटीशन माना जाता था। फिर ये कम्पटीशन दो बहनों लता मंगेशकर और आशा भोसले के बीच भी देखा गया। लेकिन 80 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा और म्यूजिक बदल रहा था। इस दौर में कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल और अल्का याग्निक जैसी सिंगर्स का दौर शुरू हुआ। 90 के दशक में ये तीनों सिंगर्स अपने करियर के टॉप पर थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कविता कृष्णमूर्ति ने अपने गानों से कई बार अल्का याग्निक को पीछे छोड़ा और अवॉर्ड्स अपने नाम किए।
कविता कृष्णमूर्ति का सिंगिंग करियर
कविता कृष्णमूर्ति ने 80 के दशक में फिल्मों में गाने गाकर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। लेकिन उन्हें बड़ी पहचान मिली फिल्म प्यार झुकता नहीं के गाने 'तुमसे मिलकर ना जाने क्यों' से। इसके बाद वो रुकी नहीं। उन्होंने मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी के लिए हवा हवाई गाया, माधुरी दीक्षित के लिए 'मेरा पिया घर आया'। 90 के दशक में भी कविता छाई रही। वहीं अल्का याग्निक भी कई शानदार गाने गा रही थीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गानों के लिए आज भी उनकी तारीफ होती है।
अल्का याग्निक को इन गानों से छोड़ा पीछे
अवॉर्ड्स की बात करें तो इस दौर में कई गानों के लिए इन दोनों सिंगर्स को फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का नॉमिनेशन मिला। और जब विनर के नाम के एलान की बात हुई तो साल 1995 में अल्का याग्निक को फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के गाने 'चुरा के दिल मेरा', अलीशा चिनॉय को फिल्म विजयपथ के गाने 'रुक रुक अरे बाबा रुक' कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म मोहरा के गाने 'तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त' और फिल्म 1942:ए लवस्टोरी के गाने 'प्यार हुआ चुके से' के लिए नॉमिनेशन मिला था। इसी गाने से कविता कृष्णमूर्ति ने अल्का याग्निक को पीछे छोड़कर बेस्ट सिंगर फीमेल का फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किया था।
मेरा पिया घर आया था बड़ा हिट
इसके अगले साल 1996 में कविता कृष्णमूर्ति ने फिल्म याराना के गाने 'मेरा पिया घर आया' के लिए बेस्ट सिंगर का अवॉर्ड जीता। अल्का याग्निक फिल्म अकेले हम अकेले तुम के गाने 'राजा को रानी से प्यार हो गया' और फिल्म राजा के गाने 'अंखियां मिलाऊं' के लिए नॉमिनेशन मिला था, लेकिन वो पीछे रह गई।
लगातार तीसरा अवॉर्ड
इसके अगले साल 1997 में भी कविता कृष्णमूर्ति ने ही बेस्ट सिंगर का अवॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने फिल्म ख़ामोशी के गाने ‘आज मैं ऊपर आसमां नीचे के लिए अवॉर्ड जीता था। इस साल अल्का याग्निक फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने परदेसी परदेसी के लिए नॉमिनेट हुई थीं। लेकिन वो कविता कृष्णमूर्ति के गाने के आगे अवॉर्ड नहीं जीत पाई।
हालांकि, अल्का याग्निक ने अपने फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते हैं। सबसे ज्यादा 36 नॉमिनेशन मिले हैं। इस लिस्ट से लता मंगेशकर का नाम बाहर रखा गया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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