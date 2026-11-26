शशि कपूर की सुहागरात थी, पत्नी के साथ कमरे में गए तो 2 अनजान लोग बैठकर कॉफी पी रहे थे
शशि कपूर और जेनिफर केंडल ने लव मैरिज की थी। दोनों के परिवार वाले पहले शादी के खिलाफ थे और जब शादी के बाद दोनों बेडरूम में गए तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर हैरान रह गए।
कपूर परिवार के दिलदारी के कई किस्से आप लोगों ने सुने होंगे। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज कपूर के समय से कपूर खानदान ने हमेशा सबके लिए अपने घर का दरवाजा खुला रखा है। जब किसी को कोई जरूरत होती या कोई फंक्शन होता तो वहां सब आते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार शशि कपूर की शादी के बाद जब एक्टर अपनी नई-नवेली दुल्हन के साथ अपने कमरे में गए तो वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि दोनों हैरान हो गए थे।
कपूर परिवार के घर का दरवाजा कभी नहीं हुआ बंद
पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में कुणाल कपूर जो शशि कपूर के बेटे थे, उन्होंने बताया था कि कैसे उनका घर होस्टल की तरह रहता था पार्टिशन के बाद से। दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे और जो रेफ्यूजी होते थे वो वहां आ जाते थे। कई लोग कॉरिडोर में सोते थे तो कोई छत में सोता था।
शशि और पत्नी को बेडरूम में मिले अंजान शख्स
कुणाल ने फिर एक शॉकिंग किस्सा बताया था उनके पैरेंट्स की वेडिंग नाइट का। शशि कपूर की ब्रिटिश एक्ट्रेस जेनिफर केंडल से शादी हुई थी और दोनों शादी के बाद बेडरूम में जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों बेडरूम जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां 2 लोग बैठे होते हैं और कॉफी पीते हैं। जेनिफर उन्हें देखकर घबरा गई थीं और पूछतीं कि वो कौन हैं।
शशि और जेनिफर की लव स्टोरी
शशि और जेनिफर 1956 में कलकत्ता में मिले थे जहां शशि पृथ्वी थिएटर का हिस्सा थे और जेनिफर अपने परिवार की कंपनी के साथ परफॉर्म कर रही थीं। दोनों को इस दौरान प्यार हो गया था और शादी करना चाहते थे। शुरुआत में दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर दोनों के प्यार के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा और दोनों ने शादी कर ली।
1978 में फिर दोनों ने मुंबई के जुहू इलाके में पृथ्वी थिएटर की स्थापनी और उसे पुनर्जीवित करने में मदद की।
जेनिफर की मौत से सदमे में आ गए थे शशि कपूर
शादी के बाद उनके 3 बच्चे थे कुणाल, करण और संजना। हालांकि शशि और जेनिफर ज्यादा समय तक साथ नहीं रह पाए क्योंकि कैंसर की वजह से जेनिफर की मौत हो गई थी। जेनिफर की मौत का शशि कपूर को बड़ा सदमा लगा था। वह उसके बाद अकेले हो गए थे। अपने आखिरी समय तक शशि ने जेनिफर को याद किया था।
जेनिफर को लेकर शशि का जो प्यार था उसे देखकर परिवार वाले भी हैरान थे। हालांकि उनकी हालत देखकर सब उनके लिए परेशान रहते थे। लेकिन फिर 4 दिसंबर 2017 को उनका निधन हो गया।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें