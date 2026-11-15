शरद कपूर पर महिला ने लगाया था यौन शोषण का आरोप, बोली थी- वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के...
शरद कपूर पर दो साल पहले लगा था यौन शोषण का आरोप। एक महिला के मुताबिक शरद ने उन्हें घर बुलाकर आपत्तिजनक हरकत की थी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्द की गई थी।
फिल्म जोश में शाहरुख खान के साथ साथ नजर आने वाले एक्टर शरद कपूर का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्टर को बुरी हालत में देखा जा सकता है। एक्टर ने एक अन्य वीडियो शेयर कर लोगों से काम की मांग की है। साथ ही बताया कि कैसे उनके पैर की गंभीर चोट के कारण उनकी ऐसी हालत हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं शरद अपनी ऐसी हालत से पहले भी खबरों में आ चुके हैं। साल 2024 में एक्टर पर यौन शोषण का आरोप लगा था।
शरद पर लगा था यौन शोषण का आरोप
साल 2024 में 32 साल की महिला ने एक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे। महिला ने बताया था कि वो पेशे से मॉडल है और काम के सिलसिले में शरद से मिलने गई थी। महिला के बयान के अनुसार, उन्होंने शरद पर आरोप लगाते हुए कहा था कि एक्टर ने उन्हें घर बुलाकर उन्हें आपत्तिजनक तरीके से पकड़ने की कोशिश की थी। उस समय वो नग्न थे। वो उन्हें धक्का देकर वहां से भाग गई थीं। दोस्त के कहने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
शरद पर महिला ने लगाए थे आरोप
महिला ने पुलिस को जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक शरद से उसकी जान पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। वो शरद ही थे ये जानने के लिए महिला ने उन्हें वीडियो कॉल भी किया था। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि शरद ने एक्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए उन्हें अपने खार वाले ऑफिस बुलाया था। जगह पर पहुंच कर महिला को पता चला कि वो ऑफिस नहीं बल्कि उनका घर था जो उस बिल्डिंग में तीसरे फ्लोर था। उनके घर काम करने वाले ने दरवाजा खोला। वो जब अंदर गई तो पता चला कि शरद अपने बेडरूम में हैं। उन्होंने वह से अंदर आने को कहा। जब महिला कमरे के अंदर गई तो एक्टर नग्न हालत में थे।
महिला ने कहा-शरद नग्न हालत में थे
महिला ने पुलिस को दिए बयान में शरद के बारे में कहा, ‘वो बिल्कुल नंगा बैठा था। एक कपड़ा नहीं था उसके जिस्म पर। मैंने उससे कहा कि कपड़े पहन लो। ताकि काम की बात कर सकें। मगर उसने मुझसे भीतर आने को कहा। ज़बरदस्ती हग और किस करने की कोशिश की। और आपत्तिजनक तरीके से पीछे से पकड़ भी लिया।’ महिला ने आगे कहा कि जब घर पहुंचने के बाद भी शरद ने उन्हें अपनी नग्न तस्वीरें और ऑडियो भेजा था जिसमें वो उनके साथ गाली गलौजकर रहे थे। दोस्त के कहने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्द की और सभी सबूतों को पेश किया। ऑडियो और तस्वीरें भी दिखाई। महिला पुलिस के एक्शन से खुश नहीं थी और जब ये बात मीडिया में आई तो एक्टर ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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