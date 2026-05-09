जब शाहरुख खान ने मांगी पूरे क्रू से माफी, शूटिंग के लिए पोस्टपोन किया अपना डिनर
Shah Rukh Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर सबसे कम नखरे करने वाला और शूटिंग करने के लिहाज से सबसे समर्पित एक्टर मानते हैं। एक पॉडकास्ट में प्रोड्यूसर्स ने इसकी वजह भी समझाई।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को सिर्फ उनके अभिनय की वजह से नहीं बल्कि उनके बर्ताव और प्रोफेशनलिज्म की वजह से भी इंडस्ट्री में सराहा जाता है। एक हालिया पॉडकास्ट में प्रोड्यूसर्स ने अलग-अलग सेलेब्रिटीज के साथ काम करने का अपना तजुर्बा साझा किया और इस दौरान शाहरुख खान की जमकर तारीफ हुई। प्रोड्यूसर्स ने इस दौरान यह भी बताया कि कैसे कुछ एक्टर्स के नखरे और उनका समय पर सेट पर न आना बहुत परेशान करने वाला होता है। प्रोड्यूसर्स ने इस दौरान अन्य एक्टर्स के बारे में भी बात की, लेकिन शाहरुख खान के प्रोफेशनलिज्म पर लगभग सभी सहमत नजर आए।
जी का जंजाल बन जाते हैं स्टार्स के नखरे
एक फिल्ममेकर ने नाम लिए बगैर कहा कि इंडस्ट्री में 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके साथ काम करना बहुत पेनफुल (तकलीफदेह) होता है। उन्होंने एक पावर कपल का भी जिक्र किया जिसके साथ काम करना जी का जंजाल बन गया था। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपना ध्यान उन एक्टर्स की तरफ मोड़ा जो अच्छी वजहों से मेकर्स के बीच खासे पॉपुलर हैं। इंडस्ट्री में बहुत अनुशासित और काम को लेकर बहुत जागरुक रहने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख खान का नाम सबसे ऊपर रहा। एक लीडिंग ब्रांड के लिए शूटिंग का किस्सा साझा करते हुए एक प्रोड्यूसर ने बताया कि कैसे शाहरुख देर से आने के बावजूद सेट पर माहौल बदल देते थे।
शाहरुख खान ने मांगी पूरे क्रू से माफी
फिल्ममेकर ने बताया, "हम शाहरुख और गौरी खान के साथ शूटिंग कर रहे थे। सबको पता है कि वो दोपहर 2 बजे आते हैं। कुछ भी हो जाए वो 2 बजे ही आते हैं।" प्रोड्यूसर ने मजाकिया लहजे में कहा, "लेकिन इस बार उन्होंने हमें बताया कि उनके घर पर डिनर का कार्यक्रम है। इसलिए वो सुबह 9 बजे तक आएंगे।" गौरी खान सुबह 8.30 बजे पहुंच गईं और शाहरुख कान अभी तक नहीं आए थे। प्रोड्यूसर ने कहा कि वो परेशान थे कि 8 घंटे का काम वो 4 घंटे में किस तरह निपटाएंगे। हालांकि शाहरुख खान जब सेट पर पहुंचे तो उन्होंने अपने बर्ताव से सभी को इंप्रेस कर दिया। न सिर्फ उन्होंने सबको इंतजार कराने के लिए क्रू से माफी मांगी, बल्कि कुछ ऐसा भी कहा जिसकी उम्मीद प्रोड्यूसर नहीं कर रहे थे।
शूट की वजह से पोस्टपोन किया डिनर
प्रोड्यूसर ने कहा, "उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम से लेट आने के लिए माफी मांगी।" शाहरुख खान ने कहा, "उन्होंने कहा कि मैं देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। अब जब तक आप लोग काम खत्म नहीं कर लेते, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं।" प्रोड्यूसर ने बताया कि शाहरुख खान ने काम की वजह से अपना वो फैमिली लंच पोस्टपोन कर दिया जिसके लिए पहले शूट डिले करने वाले थे। प्रोड्यूसर ने बताया कि शाहरुख खान ने अपने घर पर फोन करके कहा- जो भी मेहमान हों, सब कुछ शुरू कर दो। मैं दो घंटे बाद आऊंगा।
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