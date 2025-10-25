Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडWhen Satish Shah Lost Cool on Shah Rukh Khan Main Hoon Na Spitting Scene
जब शाहरुख खान पर फूटा था सतीश शाह का गुस्सा, मैं हूं ना का ये सीन हो रहा था शूट

जब शाहरुख खान पर फूटा था सतीश शाह का गुस्सा, मैं हूं ना का ये सीन हो रहा था शूट

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर सतीश शाह का आज यानी 25 अक्टूबर को निधन हो गया। सतीश शाह ने बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों के साथ काम किया है। शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना में सतीश शाह अहम किरदार में नजर आए थे। 

Sat, 25 Oct 2025 06:40 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सतीश शाह का आज यानी 25 अक्टूबर को निधन हो गया। सतीश शाह ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने इंडस्ट्री के तीनों खान के साथ काम किया है। सतीश शाह ने शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना में अहम किरदार निभाया था। आज हम आपको उसी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा बता रहे हैं। सतीश शाह ने एक बार बताया था कि मैं हूं ना के एक सीन के दौरान वो शाहरुख खान पर भड़क गए थे।

जब शाहरुख पर भड़क गए थे सतीश शाह

बॉलीवुड बबल के एक पुराने इंटरव्यू में सतीश शाह ने बताया था कि थूक फेंकने वाले एक सीन के दौरान वो शाहरुख खान पर भड़क गए थे। उन्होंने बताया था कि उस सीन के लिए वो एक घूंट पानी पीते थे और उसे अपने मुंह में रखते थे, फिर कुछ इस तरह बात करते थे कि बोलते वक्त पानी बाहर निकले। वो इतनी मेहनत करते थे, लेकिन शाहरुख खान हर बार हंस देते थे।

क्यों सतीश शाह हो गए थे गुस्सा

सतीश शाह ने बताया था, “शाहरुख बाद में हस देता था तो रीटेक हो जाता था। ऐसे 8 रीटेक्स एक बार हुए वो क्लासरूम में। मैं फिर भड़क गया, मैंने कहा कि मैं इसके बाद नहीं करूंगा और हर कोई हंस रहा था, वो लोग हंस-हंस कर कुर्सी से गिर रहे थे और मुझे लगता है कि ये यूट्यूब वीडियो में भी उपलब्ध होगा। फिर मैंने एक और शॉट दिया और वहां भी उसने हंस दिया था तो उन्हें सीन में जायद खान को लाना पड़ा क्योंकि वहां भी उसने हंस दिया था।”

बता दें, मैं हूं ना में सतीश शाह का किरदार एक ऐसे प्रोफेसर का था जो बहुत गुस्सैल होता है। वो जब किसी से बात करता है तो सामने वाले पर थूक आती थी। कॉलेज के बच्चे उस किरदार से डरते थे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
satish shah

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।