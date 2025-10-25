जब शाहरुख खान पर फूटा था सतीश शाह का गुस्सा, मैं हूं ना का ये सीन हो रहा था शूट

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर सतीश शाह का आज यानी 25 अक्टूबर को निधन हो गया। सतीश शाह ने बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों के साथ काम किया है। शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना में सतीश शाह अहम किरदार में नजर आए थे।

सतीश शाह का आज यानी 25 अक्टूबर को निधन हो गया। सतीश शाह ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने इंडस्ट्री के तीनों खान के साथ काम किया है। सतीश शाह ने शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना में अहम किरदार निभाया था। आज हम आपको उसी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा बता रहे हैं। सतीश शाह ने एक बार बताया था कि मैं हूं ना के एक सीन के दौरान वो शाहरुख खान पर भड़क गए थे।

जब शाहरुख पर भड़क गए थे सतीश शाह बॉलीवुड बबल के एक पुराने इंटरव्यू में सतीश शाह ने बताया था कि थूक फेंकने वाले एक सीन के दौरान वो शाहरुख खान पर भड़क गए थे। उन्होंने बताया था कि उस सीन के लिए वो एक घूंट पानी पीते थे और उसे अपने मुंह में रखते थे, फिर कुछ इस तरह बात करते थे कि बोलते वक्त पानी बाहर निकले। वो इतनी मेहनत करते थे, लेकिन शाहरुख खान हर बार हंस देते थे।

क्यों सतीश शाह हो गए थे गुस्सा सतीश शाह ने बताया था, “शाहरुख बाद में हस देता था तो रीटेक हो जाता था। ऐसे 8 रीटेक्स एक बार हुए वो क्लासरूम में। मैं फिर भड़क गया, मैंने कहा कि मैं इसके बाद नहीं करूंगा और हर कोई हंस रहा था, वो लोग हंस-हंस कर कुर्सी से गिर रहे थे और मुझे लगता है कि ये यूट्यूब वीडियो में भी उपलब्ध होगा। फिर मैंने एक और शॉट दिया और वहां भी उसने हंस दिया था तो उन्हें सीन में जायद खान को लाना पड़ा क्योंकि वहां भी उसने हंस दिया था।”