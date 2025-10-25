Hindustan Hindi News
जब फैन की इस हरकत पर उसे पंच मारने वाले थे सतीश शाह, बोले थे- मेरी पत्नी मर रही थी और वह...

संक्षेप: सतीश शाह का निधन हो गया है और ऐसे में फैंस उनके पुराने किस्सों को याद कर रहे हैं। एक बार सतीश ने बताया था कि कैसे एक फैन की हरकत से वह इतना गुस्सा में आ गए थे कि उसे पंच मारने का मन हो गया था।

Sat, 25 Oct 2025 05:34 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री ने एक जबरदस्त एक्टर को खो दिया है। सतीश ने अपनी कॉमेडी से हमेशा दर्शकों को हंसाया है। हालांकि आज उनके जाने के बाद सबकी आंखों में आंसू आ गए हैं। आज सतीश से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं जब एक्टर को एक फैन को थप्पड़ माने का मन हो गया था।

क्या हुआ था सतीश के साथ

सतीश ने खुद एक बार कहा था, ‘लोग आपको किसी भी माहौल में बस हंसते हुए देखना चाहते हैं। एक बार मेरी पत्नी काफी बीमार थीं, वह ऑलमोस्ट मरने वाली थीं और ऑप्रेशन टेबल पर थीं। मैं काफी परेशान था क्योंकि हमारी शादी को 3 महीने ही हुए थे। मैं बाहर बैठा था और एक आदमी मेरे पास आया और कहा क्या यार आप ऐसे सीरियस बैठे हो, अच्छे नहीं लग रहे हो, कोई जोक-वोक मारो।’

सतीश ने आगे कहा था कि उनका मन हुआ था कि एक पंच मारू, लेकिन वह बस वहां से चले गए। उन्होंने कहा था, 'यह हमारे द्वारा ढोए जाने वाले सामान का हिस्सा है'।

सतीश की प्रोफेशनल लाइफ

सतीश शो साराभाई वर्सेस साराभाई से घर-घर फेमस हो गए थे जिसमें रतना पाठक शाह लीड रोल में थीं।

इसके अलावा सतीश, हम साथ साथ हैं, मैं हूं ना, कल हो ना हो, भूतनाथ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हीरो नंबर 1 में काम कर चुके हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
