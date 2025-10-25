जब फैन की इस हरकत पर उसे पंच मारने वाले थे सतीश शाह, बोले थे- मेरी पत्नी मर रही थी और वह...
संक्षेप: सतीश शाह का निधन हो गया है और ऐसे में फैंस उनके पुराने किस्सों को याद कर रहे हैं। एक बार सतीश ने बताया था कि कैसे एक फैन की हरकत से वह इतना गुस्सा में आ गए थे कि उसे पंच मारने का मन हो गया था।
सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री ने एक जबरदस्त एक्टर को खो दिया है। सतीश ने अपनी कॉमेडी से हमेशा दर्शकों को हंसाया है। हालांकि आज उनके जाने के बाद सबकी आंखों में आंसू आ गए हैं। आज सतीश से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं जब एक्टर को एक फैन को थप्पड़ माने का मन हो गया था।
क्या हुआ था सतीश के साथ
सतीश ने खुद एक बार कहा था, ‘लोग आपको किसी भी माहौल में बस हंसते हुए देखना चाहते हैं। एक बार मेरी पत्नी काफी बीमार थीं, वह ऑलमोस्ट मरने वाली थीं और ऑप्रेशन टेबल पर थीं। मैं काफी परेशान था क्योंकि हमारी शादी को 3 महीने ही हुए थे। मैं बाहर बैठा था और एक आदमी मेरे पास आया और कहा क्या यार आप ऐसे सीरियस बैठे हो, अच्छे नहीं लग रहे हो, कोई जोक-वोक मारो।’
सतीश ने आगे कहा था कि उनका मन हुआ था कि एक पंच मारू, लेकिन वह बस वहां से चले गए। उन्होंने कहा था, 'यह हमारे द्वारा ढोए जाने वाले सामान का हिस्सा है'।
सतीश की प्रोफेशनल लाइफ
सतीश शो साराभाई वर्सेस साराभाई से घर-घर फेमस हो गए थे जिसमें रतना पाठक शाह लीड रोल में थीं।
इसके अलावा सतीश, हम साथ साथ हैं, मैं हूं ना, कल हो ना हो, भूतनाथ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हीरो नंबर 1 में काम कर चुके हैं।
