Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रोटी अल्लाह देता है, तू नहीं… जब सरोज खान ने सलमान खान पर लगाया था गाली देने का आरोप

Feb 22, 2026 11:21 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक समय था जब सलमान खान और सरोज खान के बीच विवाद हुआ था। सलमान ने वादा किया था कि वो जब बड़े एक्टर बन जाएंगे तो कभी उनके साथ काम नहीं करेंगे। वहीं सरोज ने सलमान पर गाली देने का आरोप लगाया था।

रोटी अल्लाह देता है, तू नहीं… जब सरोज खान ने सलमान खान पर लगाया था गाली देने का आरोप

सलमान खान को यारों का यार कहा जाता है। अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं कि सलमान ने इंडस्ट्री के अपने लोगों की मदद की हो, उन्हें फिल्मों में काम दिलवाया हो। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्स भी रही जिससे सलमान ने इतनी दूरी बना ली की कई सालों कम नहीं किया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डांस कोरियोग्राफर सरोज खान थीं। दोनों के बीच 1994 में आई फिल्म अंदाज अपना अपना के दौरान दूरियां आ गई थीं। अपने एक इंटरव्यू में सरोज ने सलमान पर गाली देने का भी आरोप लगाया था।
सलमान ने दी थी सरोज खान को गाली?
सरोज खान ने जूम के साथ अपने एक पुराने इंटरव्यू में सलमान खान के साथ विवाद के बारे में बातचीत की थी। सरोज खान ने कहा कि फिल्म अंदाज अपना अपना के गाने की शूटिंग के दौरान सलमान को लगा कि आमिर को ज्यादा अच्छे डांस स्टेप दिए गए हैं जबकि उनके गले में ढोलक पकड़ा दी गई। सरोज खान ने कहा कि उन्होंने वही किया जो उनके डायरेक्टर ने करने को कहा था। सलमान ने इसी दौरान सरोज खान को गाली देते हुए कहा कि वो जब वो हीरो बन जाएंगे और टॉप पर होंगे तो कभी उनके साथ काम नहीं करेंगे। इस पर सरोज ने कहा था ‘आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे… रोटी अल्लाह देता है, तू नहीं देता’।

ये भी पढ़ें:जब हम चले जाएं…सलीम खान ने अपने तीनों बेटों के सामने कही थी ये इमोशनल बात

सलमान ने की मदद

दोनों ने बीच कई सालों तक विवाद रहा। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में गणपति सेलिब्रेशन के दौरान दोनों ने पुरानी बातों को भुलाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके अलावा जब सरोज खान की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो सलमान ही मदद के लिए सामने आए थे। इस बारे में खुद सरोज खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था।

ये भी पढ़ें:सलमान खान आज तक नहीं भूले गोविंदा की कही ये बात, जिंदगी में करते हैं फॉलो

सलमान के साथ किया काम

सलमान और सरोज खान ने कई फिल्मों में साथ में काम किया था। एक्टर की पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी', 'अंदाज अपना अपना' के गाने सरोज खान ने कोरियोग्राफ किए थे। दबंग 3 का टाइटल सॉंग 'हुड हुड दबंग' गाना भी सरोज खान ने किया था।

सरोज खान का निधन

सरोज खान ने अपने फिल्मी सफर में गोविंदा को डांस ट्रेनिंग देने के अलावा माधुरी दीक्षित के के हिट गानों को कोरियोग्राफ किया। ऐश्वर्या की फिल्म ताल के गाने तो खूब पसंद किए गए थे। सरोज खान वो पहली कोरियोग्राफर बनी जिनकी वजह से फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट कोरियोग्राफर के लिए केटेगरी शुरू की गई। कई यादगार डांस स्टेप, डांस नंबर देने वाली सरोज खान 3 जुलाई 2020 को दुनिया छोड़ गई।

ये भी पढ़ें:तुमसा कोई प्यारा…इस मशहूर शायर ने लिखा है गोविंदा का ये गाना
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Salman Khan Aamir Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।