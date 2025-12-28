Hindustan Hindi News
जब सलमान खान ने विक्की कौशल के सामने कैटरीना के लिए गा दिया था गाना, शर्म से लाल हुई एक्ट्रेस-वीडियो

संक्षेप:

सलमान खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो विक्की कौशल के समाने कैटरीना कैफ के लिए गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आलिया भट्ट सामने कई अन्य एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। देखिए-

Dec 28, 2025 04:10 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान और कैटरीना कैफ का रिश्ता पुराना रहा है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, कई स्टेज शोज में परफॉरमेंस भी दी। इसी दौरान दोनों के अफेयर और फिर ब्रेकअप की भी खबर सामने आई। लेकिन इनके बीच की दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई। कैटरीना, ने विक्की कौशल से शादी की और अब वो एक बेटे की मां हैं। इस बीच एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलमान खान को विक्की कौशल के सामने कैटरीना कैफ के लिए गाना गाते हुए देखा जा सकता है।

सलमान ने विक्की के सामने कैटरीना के लिए गाया गाना
दरअसल, हाल में सलमान खान 60 साल के हुए हैं। इस खास मौके पर आईफा ने साल 2019 का एक पुराना वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में एक्टर को माइक हाथ में लिए गाना गाते हुए देखा जा सकता है। सलमान स्टेज से नीचे उतरते हैं और ऑडियंस में बैठे जानने वाले लोगों से गाना गाते हुए ही मिलते हैं। इस दौरान सलमान माइक हाथ में लिए कैटरीना के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपनी आवाज में गाना सुनाते हैं। इस कुछ सेकंड भर के पल में सलमान और कैटरीना की आंखें मिलती है, ऑडियंस ताली बजाती है। इसी वीडियो में कैटरीना कैफ के साथ बैठे विक्की कौशल भी नजर आते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसी अवॉर्ड नाईट के बाद विक्की और कैटरीना के रिश्ते की शुरुआत हुई थी।

सलमान और कैटरीना का रिश्ता

बता दें, सलमान और कैटरीना की दोस्ती 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि सलमान ही कैटरीना के लिए उनके गॉड फादर बनकर आगे आए और उन्हें कई बड़ी फिल्मों में काम दिलवाया। दोनों ने साल 2005 में आई फिल्म ‘मैंने प्यार क्यों किया’ में साथ काम किया था। इसी दौरान दोनों के अफेयर की भी खबर सामने आई। बहन अर्पिता की शादी का एक वीडियो भी है जिसमें सलमान सबके सामने कैटरीना को मिसेज खान बनने का ऑफर देने की बात करते हैं। हालांकि, रणबीर कपूर के साथ अफेयर के चर्चों के बीच सलमान-कैटरीना की दोस्त टूट गई। लेकिन इतने उतार-चढ़ाव के बाद आज भी दोनों के बीच गहरी दोस्ती है। सलमान के 60 वें जन्मदिन पर कैटरीना ने उनके लिए पोस्ट शेयर किया था।

