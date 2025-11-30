बुरी तरह पिटी थी 1992 में आई सलमान की यह फिल्म, अपना काम देखकर आज भी हंसते हैं दबंग खान

संक्षेप: सलमान खान ने आज तक दर्जनों ऐसे किरदार किए हैं जिन्हें उन्होंने अपने काम से आइकॉनिक बना दिया है, लेकिन क्या आप उनके उस रोल के बारे में जानते हैं, जिसे सलमान खान देखकर आज भी हंसते हैं।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जिस भी किरदार को निभाते हैं उसे यूनिक बना देते हैं। सलमान खान बीते कई दशकों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं और अभी तक तमाम ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दे चुके हैं। लेकिन क्या आप उनके उस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं जिसे निभाकर शायद सलमान खान को भी पछतावा होता है? सलमान खान खुद अपने इस किरदार के बारे में यह कह चुके हैं कि वो जब भी इसे देखते हैं तो उन्हें हंसी आती है। तो चलिए जानते हैं भाईजान के इस किरदार के बारे में।

सलमान को फनी लगता है रोल सलमान खान ने कपिल शर्मा के साथ बातचीत में बताया था कि वो आज भी जब अपने इस किरदार को देखते हैं तो उन्हें हंसी आने लगती है। सलमान खान ने कहा, "उस फिल्म में मैंने एक विग पहना था, पूरी फिल्म निकाल ली मैंने उस विग को पहनकर। उसमें इतने लंबे और ब्लॉन्ड बाल थे मेरे विग के। फिल्म रिलीज हुई थी शुक्रवार को, शनिवार को चली और रविवार को उतर गई थी। मुझे सोमवार को पता चला, जब एक फोटो देखी मैंने, कि सिर के बाल ब्लॉन्ड थे और छाती के काले।"