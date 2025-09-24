When Salman Khan Reached Dabangg Set in Helicopter But Then Shocked Everyone हेलिकॉप्टर लेकर सेट पर पहुंचे थे सलमान खान, 'दबंग' की पूरी कास्ट-क्रू का हुआ था दिन खराब, Bollywood Hindi News - Hindustan
हेलिकॉप्टर लेकर सेट पर पहुंचे थे सलमान खान, 'दबंग' की पूरी कास्ट-क्रू का हुआ था दिन खराब

सलमान खान के स्वैग से तो पूरा बॉलीवुड वाकिफ है। लेकिन कई बार उनके नखरे फिल्ममेकर्स के लिए आफत का सबब बन जाते हैं। जानिए फिल्म दबंग की शूटिंग के दौरान हुआ ऐसा ही एक किस्सा।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 11:37 AM
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और उनके स्वैग से तो हर कोई वाकिफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान एक बार हेलिकॉप्टर लेकर शूटिंग सेट पर पहुंच गए थे, लेकिन फिर बिना शूटिंग किए ही वहां से निकल गए। सलमान खान का किसी फिल्म में होना जहां उसके हिट होने की गारंटी माना जाता है, तो वहीं उनका सुपरस्टार एटिट्यूड मेकर्स के लिए मुश्किल भी खड़ी कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ था फिल्म 'दबंग' की शूटिंग के दौरान। चलिए जानते हैं यह पूरा किस्सा।

पूरी कास्ट-क्रू का हुआ था दिन खराब

फिल्म 'दबंग' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पहले तो काफी देर तक उन्हें टालते रहे लेकिन फिर जब आए तो अगले दिन शूट करने की बात कहकर चले गए। लेकिन इसकी वजह से निर्देशक और बाकी पूरी स्टार कास्ट का दिन खराब हुआ। अभिनव कश्यप ने एक इंटरव्यू में बताया, "हम पंचगनी में शूट कर रहे थे, मुंबई से चार-साढ़े चार घंटे का रास्ता है। पहले तो वो लोग झूठ बोलते रहे कि नहीं-नहीं भाई अपनी वैनिटी में हैं, वो निकल चुके हैं। फिर एक-दो बजे तक कहने लगे कि अभी निकले नहीं हैं।"

शाम के सवा पांच बजे सेट पर पहुंचे थे

अभिनव कश्यप ने बताया, "बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने प्लान बनाया है कि वो अब हेलिकॉप्टर से आएंगे। यह सब करते-करते उन्होंने 3-4 बजे के आसपास कहा कि घर से निकल गए हैं। यह सब करते हुए शाम का 5 बज गया और समझ में नहीं आया कि शूटिंग कैंसिल करें या क्या करें। क्योंकि इतने लोगों का बिल देना होता है। लगभग सवा पांच के आसपास हेलिकॉप्टर की आवाज आई और हेलिकॉप्टर सीधा सेट पर आया। एक-दो सेकेंड के लिए मुझे लगा कि शायद यही लैंड हो जाएगा।"

कल शूट करने की बात कहकर चले गए

फिल्म 'दबंग' के निर्देशक ने बताया कि हेलिकॉप्टर काफी नीचे आया लगभग 10-15 मीटर की ऊंचाई पर जब था तो उसमें से सलमान खान ने सबको हाथ हिलाया और इशारा करके चले गए कि कल करेंगे। सलमान खान का यह रवैया दिखाता है कि फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाया जाने वाला स्टार्स का एटिट्यूड और नखरे असल में होते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही फिल्म 'गलवान' में सेना के जवान का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर का दर्शकों को इंतजार है।

Salman Khan

