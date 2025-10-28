जब सलमान के पास नहीं थे पंक्चर वाले को देने के पैसे, हवा भरवाने के लिए अजनबी से लेना पड़ा था उधार

संक्षेप: सुनिए वो किस्सा जब पंक्चर वाला सलमान खान को नहीं पहचान पाया और पैसे नहीं होने पर साइकिल छोड़कर जाने को कहा। सलमान खान को तब एक अजनबी से उधार लेना पड़ा था।

कभी-कभी सुपरस्टार्स के साथ भी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो उन्हें जिंदगी भर के लिए बड़ी सीख दे जाती हैं। कई बार बड़े एक्टर्स के साथ ऐसा हुआ है जब कोई उन्हें पहचान नहीं सका और उन्हें आम आदमी की तरह ही ट्रीट किया। कुछ ऐसा ही किस्सा सलमान खान के साथ हुआ था, जब वो एक पंक्चर की दुकान पर अपनी साइकिल में हवा भरवाने के लिए पहुंचे और वो शख्स यह नहीं जानता था कि सलमान खान एक बड़े सुपरस्टार एक्टर हैं। दुकान पर भीड़ लग गई, क्योंकि सलमान का उस दुकान पर कुछ पैसा उधार था और उनकी जेब में तब वो उधारी चुकाने के लिए पैसे नहीं थे।

जब सलमान खान के पास नहीं थे देने को पैसे सलमान खान ने खुद एक इंटरव्यू में यह किस्सा सुनाया था। सलमान खान ने बताया, "मैं अपनी साइकिल में हवा भरवाने जाया करता था और वो मुझसे 25 पैसे लिया करता था। और एक दिन जब मैं और कटरीना बांद्रा में साइकिल चला रहे थे तब उसी के पास गए और कहा- हवा भर दो। तो उसने मुझे देखा और कहा- बाबा तुमको 8 रुपये देना है मेरे। मैंने कहा- आठ रुपये? उसने कहा- हां। वो मुझे पहचान गया था कि मैं उसके यहां हवा भरवाने आया करता था। लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं सुपरस्टार सलमान खान बन चुका हूं।"

पंक्चर वाले ने कहा- साइकिल छोड़कर जाओ सलमान खान ने बिना अपनी पहचान बताए बात आगे बढ़ाई और उस पंक्चर वाले से पूछा- अब कितना लेते हो? तो उसने जवाब दिया- अब दो रुपये लेते हैं, क्योंकि 25 पैसे का जमाना चला गया। सलमान खान ने कहा, "हां, वो पता है।" सलमान खान ने बताया, "मैंने उससे कहा कि मैं घर जाकर पैसे भिजवा देता हूं। तो उसने कहा- नहीं, साइकिल छोड़ जाओ। तो मैंने पलटकर देखा तो भीड़ जम गई थी वहां पर।" क्योंकि कटरीना भी साथ थीं, तो बड़ी अजीब सिचुएशन बन गई थी। सलमान खान ने कहा- मैं पलटा और किसी से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास यार?