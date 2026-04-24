ऋषि कपूर जब लड़की के कपड़े पहन घुस गए थे जेंट्स वॉशरूम, पीछे पड़ गए थे 2 विदेशी लड़के और फिर...
ऋषि कपूर की फिल्म रफू चक्कर का एक ऐसा किस्सा है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस दौरान ऋषि फीमेल आउटफिट पहनकर जेंट्स वॉशरूम पहुंच गए थे।
ऋषि कपूर ने अपने करियर में कई बेहतरीन रोल निभाए हैं। उनके लुक्स की लड़कियां दीवानी थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऋषि कपूर को लड़की का गेटअप करना पड़ा था। इतना ही नहीं एक बार उन्हें वॉशरूम जाना पड़ा वो भी फीमेल गेटअप में। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने तो क्या ऋषि कपूर ने भी नहीं सोचा होगा।
क्यों फीमेल आउटफिट पहन वॉशरूम गए थे ऋषि कपूर
दरअसल, रफू चक्कर फिल्म में ऋषि कपूर ने लड़की का गेटअप लिया था। तभी एक्टर को वॉशरूम जाना पड़ा। अब ऋषि, फीमेल टॉयलेट तो नहीं जा सकते थे इसलिए वे जेन्ट्स वॉशरूम गए। लेकिन वहां फीमेल के गेटअप में ऋषि कपूर को लोगों ने लड़की ही समझ लिया। वहीं वॉशरूम में मौजूद लोग तो शर्म से लाल हो गए।
विदेशी आदमी आ गए थे उन्हें ढूंढने
एक्टर ने खुद इस किस्से के बारे में अपनी बुक में शेयर किया था। उन्होंने बताया कि वो विदेशी आदमी जो वॉशरूम में थे वो उन्हें ढूंढने निकल गए। इतना ही नहीं ढूंढते-ढूंढते जब वे सेट के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वे जिसे ढूंढ रहे हैं वो तो ऋषि कपूर हैं।
बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किया करियर शुरू
बता दें कि ऋषि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट में 1970 में रिलीज हुई फिल्म मेरा नाम जोकर से की थी। इस फिल्म को उनके पिता राज कपूर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवॉर्ड मिला था।
बतौर लीड हीरो पहली फिल्म बॉबी
इसके बाद ऋषि कपूर ने बतौर लीड एक्टर फिल्म बॉबी से की थी जिसमें उनके साथ डिंपल कपाड़िया लीड रोल में थे। इसके बाद उन्होंने खेल खेल में, रफूचक्कर, कभी-कभी, लैला मजनू, अमर अकबर एंथनी, बदलते रिश्ते, कर्ज, नसीब, प्रेम रोग, चांदनी, अजूबा, हिना, दीवाना, बोल राधा बोल, दामिनी, याराना, नमस्ते लंदन, दिल्ली 6, लव आज कल, अग्निपथ, हाउसफुल 2, कपूर एंड सन्स में काम किया है। उनकी आखिरी फिल्म शर्माजी नमकीन थी।
फिल्म में काम के दौरान ऋषि कपूर को अपनी को-स्टार नीतू कपूर से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद नीतू ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। वह सिर्फ परिवार ही संभालती रहीं। हालांकि एक्टर के निधन के बाद नीतू ने वापस काम शुरू किया।
कैंसर से हुआ निधन
साल 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर हुआ और इसके बाद उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया न्यूयॉर्क में। 2 साल तक इस बीमारी से लड़ने के बाद 2020 में उनका निधन हो गया है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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