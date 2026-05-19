आज तूने साबित कर दिया…बुरे दौर में समीर अनजान के सामने इमोशनल हो गए थे RD बर्मन, कही दिल छूने वाली बात
RD बर्मन ने अपने करियर के बुरे दौर में गीतकार समीर अनजान को अपने घर बुलाकर कही थी ये इमोशनल कर देने वाली बात। समीर का जवाब सुनने के बाद RD बर्मन ने कहा था कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो अनजान के बेटे हैं।
हिंदी फिल्मों में RD बर्मन के गानों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने अपने करियर में राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर तक लिए खूबसूरत गीत बनाए। उनके घर के बाहर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। लेकिन फिर जब करियर का बुरा दौर शुरू हुआ तो RD बर्मन अकेले हो गए। उनके बुरे वक्त का एक किस्सा है जो गीतकार समीर अनजान ने बताया था। समीर की बातें सुन RD बर्मन की आंखें भर आई थीं।
RD बर्मन ने समीर अनजान को बुलाया था घर
समीर अनजान ने अपने अलग इंटरव्यू में RD बर्मन के साथ हुई इस मुलाकत के बारे में बात की है। अपने एक इंटरव्यू में समीर अनजान ने बताया था कि उन्हें एक दिन RD बर्मन का फोन आया। समीर कहते हैं, ‘पंचम दा का फोन आया और उन्होंने पूछा कि समीर कहां हो? मैंने कहा अंकल यहीं हूं आप बताइए। पंचम दा ने कहा कि घर आकर मिलो।’ समीर आगे कहते हैं कि किसी समय पर पंचम दा के घर के बाहर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन की लाइन लगी रहती थी। लेकिन उस दिन कोई नहीं था। वो अकेले चाइना सिल्क के लुंगी कुर्ते में हाथ में अपना जाम लिए खड़े थे।
समीर के सामने RD बर्मन की आंखों में आ गए थे आंसू
समीर ने आगे बताया कि पंचम दा ने उनसे कहा कि एक प्रोड्यूसर आया था। उसने कहा कि ये फिल्म मैं आपके साथ करूंगा लेकिन शर्त ये है कि इसके गाने समीर जी लिखेंगे। पंचम दा ने समीर से कहा ‘भगवान की दुआ से तेरा बड़ा नाम हो गया है। तो मैं उस प्रोड्यूसर को बोल दूं कि समीर करेगा’। समीर ने कहा कि ये कहते हुए पंचम दा की आंखें भर आई।
समीर की इस बात ने छू लिया था दिल
समीर ने आगे कहा, ‘मैंने पंचम दा से कहा कि आप जब आप एक ब्लैंक पेपर लाइए। मैं लिखकर जाता हूं कि आज के बाद कोई प्राइस नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, आप जो टाइम आप बोलोगे मैं आऊंगा, जो गाना बोलोगो मैं लिख दूंगा और जो पैसा दोगे मैं ले लूंगा। ये सुनने के बाद पंचम दा खड़े हुए और मुझे गले लगा लिया और बोले 'आज तूने साबित कर दिया कि तू अनजान का बेटा है।' इसके बाद समीर ने पंचम दा के लिए गाने लिखे।
RD बर्मन की आखिरी फिल्म
बता दें, RD बर्मन के अंतिम समय में उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। उस समय तक नए म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इंडस्ट्री पर अपनी जगह बना रहे थे। पंचम दा का आखिरी म्यूजिक उनकी डेथ के बाद रिलीज हुआ। वो फिल्म थी 1942:ए लव स्टोरी। ये फिल्म RD की डेथ के बाद रिलीज हुई थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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