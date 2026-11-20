जब रामायण के 'हनुमान' दारा सिंह नहीं चाहते थे बेटा विंदू करे मुस्लिम एक्ट्रेस से शादी, दी थी ये बड़ी वॉर्निंग
दारा सिंह ने रामानंद सागर की रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था। विंदू दारा सिंह, दारा सिंह के बेटे हैं। विंदू के मुस्लिम लड़की से शादी करने के दारा सिंह पूरी तरह से खिलाफ थे।
रामानंद सागर की रामायण में हनुमान का किरदार निभाकर सबका दिल जीतने वाले दारा सिंह नहीं चाहते थे कि उनके बेटे विंदू दारा सिंह किसी मुस्लिम लड़की से शादी करें। विंदू ने खुद इस बारे में बताया था। हालांकि उन्होंने यह भी क्लीयर किया था कि दारा सिंह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने विंदू दारा सिंह को एक वॉर्निंग जरूरी दी थी।
क्यों नहीं चाहते थे कि विंदू मुस्लिम लड़की से शादी करें
विंदु ने खुद अपने पिता दारा को लेकर कहा था, ‘हम वैसे उनमें से हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सबको भाई समझते हैं। मेरे पिता हमेशा कहते थे। वह बोलते थे कि विंदू हिंदू-मुस्लिम शादी काफी मुश्किल होती है। विंदू ने बताया था कि दारा सिंह उन्हें फराह से शादी करने के फैसले को लेकर बार-बार सोचने को बोलते थे। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं फराह से शादी करना चाहता हूं तो उन्होंने कहा था कि ये काफी मुश्किल होगा विंदू। एंड में चीजें गलत होती हैं। मैंने उन्हें कहा पापा कुछ गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा फिर से सोच लो।’
विंदू बोले थे सही थे पिता
विंदू ने फिर कहा था कि लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूं तो सोचता हूं कि वो सही थे। लेकिन उन्हें अपने फैसले को लेकर अफसोस नहीं है।
विंदू को नहीं लेकिन कोई अफसोस
विंदू ने कहा था, ‘मुझे अपने फैसले को लेकर अफसोस नहीं है क्योंकि मुझे उससे फतेह मिला, एक शानदार बेटा जिसे मैं अपनी लाइफ से भी ज्यादा प्यार करता हूं।’
हालांकि विंदू ने फिर कहा था कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पैरेंट्स की सलाह हमेशा सुननी चाहिए। वह बोले, हम पैरेंट्स की बात नहींसुनते। हम सोचते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। लेकिन वो हमसे ज्यादा जानते हैं। वो भगवान हैं।
क्या विंदू की शादी अलग-अलग धर्म की वजह से टूटी?
जब उनसे पूछा गया था कि क्या फराह से शादी टूटने की वजह धर्म था तो उन्होंने कहा था कि हां बिल्कुल। उन्होंने कहा था, धर्म हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल था पहले, लेकिन फिर बात में वह काफी धार्मिक हो गईं। अगर कोई एक ज्यादा धार्मिक हो जाता है तो कॉम्पलीकेशन हो जाती हैं। मेरे हिसाब से यही वजह थी।
वैसे फराह से तलाक के बाद विंदू ने फिर रूसी मॉडल दीना उमारोवा से शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी भी है। दोनों की ये शादी काफी अच्छी चल रही है और एक-दूसरे के साथ काफी खुश हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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