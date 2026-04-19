जब सेट पर लड़ बैठे थे राजेश खन्ना और उनकी गर्लफ्रेंड, शूटिंग पर दिख रहा था असर, फ्लॉप हो गई थी जोड़ी

राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू करीब सात साल तक रिलेशनशिप में थे। मीडिया में भी अक्सर दोनों के चर्चे होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनके रिश्ते में तनाव आया। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि एक बार वो फिल्म के सेट पर ही आपस में लड़ गए थे।

राजेश खन्ना भारत के पहले सुपरस्टार थे। उन्होंने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की और फिर टैलेंट हंट के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनकी शुरुआती कुछ फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन धीरे-धीरे राजेश खन्ना एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में करते गए और भारत के सुपरस्टार बन गए। राजेश खन्ना के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। आज हम आपको राजेश खन्ना और उनकी उस वक्त की गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू के रिश्ते में तनाव का एक किस्सा सुना रहे हैं। कैसे एक फिल्म के सेट पर दोनों की लड़ाई हो गई थी और राजेश खन्ना ने इस झगड़े के बारे में बाद में एक इंटरव्यू में भी बात की थी।

जब फ्लॉप हुई राजेश और अंजू की ऑनस्क्रीन जोड़ी राजेश खन्ना और अंजू थिएटर के दिनों से रिलेशनशिप में थे। दोनों फिल्मों में आने के बाद भी रिलेशनशिप में रहे। साल 1969 में पहली बार दोनों एक साथ फिल्म बंधन में नजर आए। इससे पहले दोनों ने थिएटर में साथ काम किया था। पहली बार था जब पर्दे पर राजेश खन्ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आनेवाले थे। फैंस भी दोनों की केमिस्ट्री देखने को काफी उत्साहित थे। फिल्म की पब्लिसिटी में भी इस बात को खूब भुनाया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि राजेश खन्ना और अंजू की जोड़ी हिट होगी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने अंजू और राजेश के सीन्स की बजाय मुमताज और राजेश खन्ना के सीन्स पर तालियां बजाईं। साफ हो गया था कि राजेश खन्ना और अंजू की जोड़ी पर्दे पर एक हिट जोड़ी नहीं बन पाई।

बंधन के सेट पर हुई थी राजेश खन्ना और अंजू की लड़ाई बंधन हिट हुई, लेकिन राजेश खन्ना और अंजू की पर्दे पर जोड़ी फ्लॉप हो गई थी। राजेश खन्ना के जीवन पर लिखी किताब राजेश खन्ना- कुछ तो लोग कहेंगे में बताया गया है कि इस फिल्म के बारे में बात करते हुए राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बंधन के सेट पर उनके और अंजू के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इसका असर शूटिंग पर भी पड़ा। उन्होंने बताया था कि पूरी शूटिंग के दौरान एक दूसरे के प्रति उन दोनों का व्यवहार काफी खराब था। जब भी राजेश अपनी लाइनें बोलते थे अंजू अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती थीं और जब अंजू डायलॉग बोलती थीं तो राजेश भी चेहरा फेर लेते थे।

आराधना के बाद बदलने लगी थीं चीजें उस दौरान कपल के करीब रहे लोग बताते हैं कि दोनों के बीच झगड़ों का ये सिलसिला अक्सर होने लगा था। उस वक्त (बंधन तक) तक राजेश खन्ना और अंजू के रिश्ते को पांच साल हो गए थे। राजेश खन्ना तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे और उनके आसपास का माहौल भी बदल रहा था। पहले जो राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू के घर अक्सर जाते थे। धीरे-धीरे वो कम होने लगा था। किताब में जिक्र मिलता है कि कैसे रात-रातभर अंजू के घर के बाहर राजेश खन्ना की कार खड़ी रहती थी। अंजू की मां राजेश खन्ना के मन का नाश्ता तैयार करवाती थीं, लेकिन राजेश खन्ना की फिल्म आराधना रिलीज होने के बाद से ये चीजें बदलने लगीं। अब राजेश खन्ना अपने काम को ज्यादा वक्त देते थे।

अंजू को मिली 'सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड' वाली पहचान राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का रिश्ता अचानक लाइमलाइट में आने लगा। मीडिया में उनसे जुड़े गॉसिप कॉलम छपने लगे। दोनों का रिश्ता हर वक्त मीडिया की नजर में रहने लगा। कई अखबारों में अंजू को 'सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड' की पहचान दी, तो किसी ने अंजू को 'डॉमिनेटिंग गर्लफ्रेंड' बताया। इस तरह की तमाम घटनाएं उनके रिश्ते पर असर डालती दिखीं और शायद इसी वजह से उनका रिश्ता खत्म हो गया।

अंजू की मॉडलिंग राजेश खन्ना को नहीं थी पसंद अंजू ने एक बार किसी इंटरव्यू में राजेश खन्ना को लेकर कहा था कि राजेश खन्ना चाहते थे कि वो उनके पैरों में गिरी रहें, जैसे उनके चमचे गिर रहते हैं। उनका कहना था कि वो राजेश खन्ना से प्यार करती थीं, उनकी चापलूसी नहीं। उन्होंने बताया था कि राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू मॉडलिंग छोड़ दें और उन्होंने छोड़ भी दी। अंजू का कहना था कि उन्होंने राजेश खन्ना के लिए अपने आप को बहुत बदला, लेकिन फिर भी दोनों का ये रिश्ता चल नहीं पाया।