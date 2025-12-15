Hindustan Hindi News
जब राज कपूर ने जीसस को हिंदी में दीं गालियां; फैमिली फ्रेंड बोलीं- वह इस्लाम को भी मानते थे और…

संक्षेप:

राज कपूर हर धर्म को मानने वाले हिंदू थे। इस्लाम के जानकार थे, साईं बाबा और गणेशजी की फोटो रखते थे और गुस्से में एक बार जीसस को जमकर गालियां दी थीं। उनको ऐसा करते देखने वाली एक दोस्त ने बताया कि वह क्यों गुस्सा थे।

Dec 15, 2025 03:42 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राज कपूर आज फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है लेकिन एक वक्त था जब उन्होंने अपनी जिंदगी का कठिन समय देखा। उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर बुरी तरह पिट गई। पिता को कैंसर हुआ। वह बस से सफर करके, जमीन पर सोकर पिता का इलाज करवा रहे थे लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से लगातार बुरी खबरें मिल रही थीं। उनकी करीबी बीना रमानी ने बताया कि उस वक्त वह न्यूयॉर्क में उनके यहां ही रहते थे। एक दिन परेशान होकर उन्होंने जीसस को खूब गालियां दी थीं।

पैसे बचाने के लिए बस से करते थे सफर

बीना रमानी ने एएनआई से बातचीत में बताया, 'उन दिनों मेरे पति एंडी रमानी न्यूयॉर्क में एयर इंडिया में जॉब करते थे। मेरे दो छोटे बच्चे थे। राज कपूर कंगाल थे। मेरा नाम जोकर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और उनके पिता को कैंसर हो गया था और वह हॉस्पिटल में थे। एंडी ऑफिस जाने के लिए बस लेते थे, राज भी बस से जाते थे। उन्होंने कैब लेने से मना कर दिया और बोले कि पता नहीं उनके पिता को यहां और कितने दिन रहना होगा तो यह महंगा पड़ेगा। तब तक उनके पैसे खत्म हो चुके थे। संगम फिल्म का कुछ पैसा हिंदुजा वालों को देना था लेकिन उन्होंने दिया नहीं था। इस बात से वह बहुत वह करीब 6 हफ्ते और भी ज्यादा परेशान रहे थे।'

जमीन पर सोते थे राज कपूर

बीना ने बताया कि वह कभी-कभी राज कपूर के लिए खाना पका देती हैं। उनके दो बेडरूम थे जो कि बच्चों, पति और उनके थे। कोई डाइनिंग एरिया नहीं था, खुला स्पेस था, दीवारें भी नहीं थी। 1-2 हिंदुस्तानी ढाबे थे जहां वह खा लेते थे। राज कपूर जमीन पर गद्दा डालकर सोते थे।

सभी धर्मों को मानते थे राज कपूर

बीना ने बताया कि राज कपूर सभी धर्मों को मानते थे। वह बोलीं, 'वह हिंदू थे लेकिन इस्लाम को भी मानते थे। उनके पास साई बाबा की फोटो थी, छोटे से गणेश जी थे और एक छोटे फ्रेम में जीसस भी थे।' पिता से जुड़ी कोई बुरी खबर आती तो राज कपूर परेशान हो जाते थे। बीना ने बताया, 'एक रात वह चिल्ला रहे थे तो मैंने आकर देखा कि क्या हुआ। वह हॉस्पिटल से बुरी खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाते थे। वह थक चुके थे उनके पिता ठीक नहीं हो रहे थे। उनके पास जीसस की तस्वीर थी। उसे हाथ में लिए थे। इसे हिंदी और इंग्लिश में बुरी तरह गालियां देने में लगे थे।' बीना ने बताया कि वह बोल रहे थे कि जीसस को इतना प्यार किया लेकिन बदले में निराशा दी।

काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
