'..पहले तो मुझे लगा कि कोई स्कैम है', आर माधवन को सड़क पर मिला था पहला एक्टिंग ऑफर
R Madhavan: आर माधवन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे वह एक बार सड़क पर खड़े हुए थे जब उन्हें किसी ने एक्टिंग का ऑफर किया।
एक तरफ जहां ज्यादातर बॉलीवुड एक्टर्स के स्ट्रगल की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, वहीं कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी दास्तां थोड़ी अलग है। एक ऐसा ही नाम है लीजेंडरी एक्टर आर माधवन का। माधवन खुद अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उन्होंने महज 12वीं क्लास में यह सोच लिया था कि किस तरह उन्हें न सिर्फ रईस बनना है बल्कि बहुत ज्यादा नाम भी कमाना है। माधवन को कुछ चीजों में महारथ हासिल करना था और बाकी चीजों में वह थोड़ा-थोड़ा सभी कुछ करना चाहते थे। कहना होगा कि उन्हें इस बात का पूरा फायदा भी मिला।
नोटबुक में आज भी लिखा है यह सपना
मशहूर भारतीय लेखक चेतन भगत के साथ बातचीत में आर माधवन ने बताया, "मैंने अपने सपनों की लिस्ट बनाई तो लिखा कि मुझे कनाडा से 12वीं पास करके हर चीज थोड़ी-थोड़ी सीखनी है और कुछ चीजों में मास्टर होना है। मैंने यह सब 17 साल की उम्र में सोचा था। यह सब अभी भी मेरी नोटबुक में लिखा हुआ है। मैं एक अमीर और मशहूर एक्टर बनना चाहता था, और सभी चीजें थोड़ी-थोड़ी जानना चाहता था जबकि कुछ चीजों में महारथ पाना चाहता था। ये वो शब्द हैं जो हूबहू मैंने अपनी नोटबुक में लिखे थे।
"...लोगों को लगे कि आप पागल हैं"
तो इस तरह बड़ा बनना हमेशा से आर माधवन का वो सपना था जिसे लेकर वह समझौता नहीं करना चाहते थे। वह मानते हैं कि ज्यादातर लोग खुद पर पाबंदियां लगा देते हैं, यह सोचकर कि उनके सपने असंभव जैसे हैं।" आर माधवन ने चेतन भगत के साथ बातचीत में कहा- सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती है, और आपको कभी खुद को रोकना नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, "बेवकूफ बने रहो। असंभव सपने देखो। ऐसे सपने जिन्हें सुनकर लोगों को लगे कि आप पागल हैं, बड़े सपने देखना जरूरी है।" माधवन ने कहा- मैंने कभी यह कल्पना नहीं की थी, कि एक दिन अमिताभ बच्चन मुझे मेरे जन्मदिन पर विश करेंगे।
एक्टिंग का ऑफर मिला तो लगा स्कैम है
दिलचस्प बात यह है कि बावजूद इसके कि माधवन ने बचपन में ही बड़ा एक्टर बनने का सपना देखा था, वह इस बारे में उतनी शिद्दत से कोशिश नहीं कर रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि शायद उनकी तकदीर ने ही उन्हें ढूंढ लिया। आर माधवन ने बताया, “मेरा इरादा एक्टर बनने का नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि एक दिन मैं एक्टर बन जाऊंगा। मैं मुंबई में टेक कम्युनिकेशन्स और पब्लिक स्पीकिंग सिखाने आया था। तब मेरी तनख्वाह 70 से 80 हजार रुपये के बीच थी। उन दिनों यह बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और मैं यह पूरे पैसे उड़ा दिया करता था। तभी मुझे सड़क पर एक शख्स मिला जिसने पूछा- क्या तुम एक्टिंग करना चाहते हो? पहले तो मुझे लगा कि यह कोई स्कैम है। लेकिन फिर इसी तरह मैं एक्टिंग की दुनिया में आया।”
कहां से की थी शुरुआत, आज कहां पहुंचे
उन्होंने बताया- यह बहुत बड़ी बात है। वह एक लीजेंड हैं। आप जरा मेरी जर्नी देखिए। एक वक्त था जब मैं जमशेदपुर में रह रहा था और फिल्में देखा करता था, फिर वह वक्त आया जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, फिल्में कर रहा हूं। मैंने यह सब पाना चाहा था और मैं जानता था कि एक दिन यह सब होगा। सपने देखने से कभी डरना नहीं चाहिए। वर्क फ्रंट की बात करें तो अभी 3 बड़ी फिल्में आर माधवन की अपकमिंग मूवीज की कतार में है। इनमें से सबसे पहले बॉक्स ऑफिस पर GDN और फिर Adhirshtasaali और सर्किल रिलीज होंगी।
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