Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'मुझे किडनैप किया, एक आइलैंड पर रखा...', जब परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन को बताया था गैंगस्टर

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बॉलीवुड एक्ट्रेस परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन के बारे में आपने तमाम किस्से सुने होंगे। आपने सुना होगा कि परवीन बाबी ने अमिताभ पर उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। पर क्या आप जानते हैं उन्होंने अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल गैंगस्टर भी बताया था। 

Parveen Babi and Amitabh Bachchan
अमिताभ बच्चन पर लगाए थे गंभीर आरोप

अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी एक वक्त पर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जोड़ी थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। अमिताभ और परवीन की कैमिस्ट्री को इतना पसंद किया जाता था कि दोनों के अफेयर की अफवाहों भी उड़ने लगी थीं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इन अफवाहों के बाद अमिताभ बच्चन ने परवीन बाबी से दूरी बना ली थी। परवीन को अमिताभ की ये बात पसंद नहीं आई थी।

परवीन बाबी ने लगाए थे गंभीर आरोप

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, परवीन ने उस दौरान एक मैगजीन से बातचीत करते हुए अमिताभ पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अमिताभ पर उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।

ये भी पढ़ें:परवीन बाबी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन उनकी हत्या करना चाहते हैं- पूजा भट्ट

अमिताभ बच्चन पर लगाए थे किडनैपिंग के आरोप

परवीन बाबी ने उस मैगजीन से कहा था, “अमिताभ बच्चन सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं। वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप किया, और मुझे एक आइलैंड पर रखा गया जहां मुझ पर सर्जरी हुई और मेरे कान के पीछे वाले हिस्से में एक चिप डाली गई।”

ये भी पढ़ें:सुशांत और परवीन बाबी की मौत पर खुलकर बोलीं तनुश्री, कहा-दिशा के मर्डर की फाइल...

खतरनाक बीमारी से जूझ रही थीं परवीन बाबी

परवीन बाबी के इन आरोपों ने हर किसी को हैरान कर दिया था। इतना ही नहीं, परवीन बाबी ने मुंबई पुलिस में अमिताभ बच्चन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि, बाद में पता चला था कि परवीन बाबी एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही थीं। परवीन बाबी सिजोफ्रेनिया का शिकार थीं। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को भ्रम होने लगता है। सिजोफ्रेनिया में व्यक्ति को ये भी लगने लगता है कि लोग उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

अमिताभ बच्चन ने भी परवीन बाबी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था- उनकी बीमारी ही कुछ ऐसी थी कि उन्हें लोगों से बहुत डर लगता था और उन्हें मतिभ्रम हो जाता था। परवीन बाबी की बीमारी के बारे में उनके एक्स बॉयफ्रेंड कबीर बेदी ने भी एक इंटरव्यू में बात की थी।

कबीर बेदी ने एक्ट्रेस के बारे में क्या बताया था?

सिद्धार्थ कनन से खास बातचीत में कबीर बेदी ने कहा था कि उनकी बीमारी के दौरान एक बार वो परवीन बाबी से मिले थे। परवीन बाबी के चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने जब परवीन बाबी को सहज करने की कोशिश की तब परवीन बाबी भड़क गई थीं। कबीर बेदी ने कहा था कि उस वक्त परवीन बाबी ने उनसे कहा था- आप उन लोगों में से हैं। आपको भी लगता है कि मैं पागल हूं।

ये भी पढ़ें:परवीन बाबी से ऐसी थी कबीर बेदी की आखिरी मुलाकात, बदलने लगे थे चेहरे के भाव

कबीर बेदी ने इंटरव्यू में बताया था कि परवीन बाबी के वो शब्द सुनकर वो टूट गए थे। उन्होंने बताया था कि उस वक्त परवीन ने उनसे वहां से जाने के लिए कहा और उनकी बात मानते हुए वो वहां से चले गए थे। परवीन बाबी का निधन काफी दर्दनाक था। परवीन बाबी का निधन साल 2005 में हुआ था। परवीन बाबी की लाश उनके घर से बरामद की गई थी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
Amitabh Bachchan
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।