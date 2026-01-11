Hindustan Hindi News
जब PAK एक्ट्रेस ने की धर्मेंद्र से सनी देओल की शिकायत, बॉलीवुड के ही-मैन ने दिया था यह जवाब

संक्षेप:

पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया खान की जब कॉल पर धर्मेंद्र से बातचीत हुई तो शुरू में तो उन्होंने पहचानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जब वो समझीं कि यह धर्मेंद्र ही हैं, तो उन्होंने सनी देओल की शिकायत लगा दी।

Jan 11, 2026 08:26 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
जब लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की बात उनकी एक पाकिस्तानी फैन से हुई तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी शायद उनके ज्यादातर फैंस नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया खान ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र से उनके बेटे की देशभक्ति को लेकर शिकायत की और फिर जो रिस्पॉन्स उन्हें मिला, वो सुनकर पाक एक्ट्रेस समझ गईं कि धर्मेंद्र को क्यों सदी के सबसे बड़े स्टार्स में गिना जाता है। नादिया ने यह किस्सा खुद एक पॉडकास्ट में सुनाया था।

जब पाक एक्ट्रेस के पास गया धर्मेंद्र का कॉल

नादिया खान ने बताया, "धर्मेंद्र जी का फोन आया और मुझे बताया गया कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जो भी फ्रॉडिया है ना, मैं इसको जमकर सुनाऊंगी आज। मैंने कहा कि क्या है भाई कौन? तो वो बोले कि जी हम बोल रहे हैं, धर्मेंद्र ही बोल रहे हैं। मैंने कहा जी मैं नहीं मानती। तो वो बोले मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कहा वो बसंती वाले डायलॉग बोले। उन्होंने वो डायलॉग बोले भी।"

धर्मेंद्र ने यूं दिलाया पाक एक्ट्रेस को यकीन

नादिया बोलीं की वो तब भी नीहं मानीं कि उन्हें कॉल कर रहे शख्स धर्मेंद्र ही हैं। तो उन्होंने पूछा कि मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं जो सिर्फ मेरे पास हो सकती है और किसी के पास नहीं होगी। आपको यकीन आ जाएगा कि मैं धर्मेंद्र ही हूं। नादिया ने बताया, "उस वक्त उनकी एक फिल्म बन रही थी 'अपने'। फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई थी। उसकी मेकिंग थी। उसमें एक वीडियो मैसेज था उनका। तो मैंने कहा अरे भाई बाप रे ये तो वाकई वही हैं।

नादिया ने की सनी देओल की शिकायत

नादिया ने उनसे माफी मांगी और बातचीत के आखिर में उनसे सनी देओल की शिकायत भी कर दी। नादिया ने पॉडकास्ट में कहा, "मैंने कहा सर सो सॉरी। लेकिन हुआ यह कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह आप हैं। मुझे बड़ा इनवाइट किया था उन्होंने कि आप इंडिया आए तो हमारे फार्म हाउस में आए। फिर मैंने उनको यह भी बोला- मैंने कहा आपके जो बेटे हैं ना यह सनी देओल। यह कुछ फिल्मों में जब एंटी पाकिस्तान बात करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा- मुझे भी अच्छा नहीं लगता।

