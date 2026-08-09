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'ये सब क्या देखना पड़ रहा है...', एक्ट्रेस के गले लगते ही फैन ने जबरदस्ती कर लिया लिप किस, डर से कांपी

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फैन ने एक्ट्रेस संग ऐसी हरकत की, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी।

Nikita Rawal
एक्ट्रेस के गले लगते ही फैन ने जबरदस्ती कर लिया लिप किस

अक्सर सोशल मीडिया पर स्टार्स और फैंस के बीच के फैन मूवमेंट वायरल होते रहते हैं। कई बार ये वीडियोज दिल छू लेते हैं तो कई बार ये बेहद शॉकिंग होते हैं। ऐसे में अब एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फैन ने एक्ट्रेस संग ऐसी हरकत की, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। इस दौरान का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

फैन ने किया एक्ट्रेस को लिप किस

ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि निकिता रावल हैं। दरअसल,ये वीडियो एक अवॉर्ड शो का है। इस दौरान जब निकिता रेड कारपेट पर पैपराजी को पोज दे रही थी। ऐसे में एक एक फीमेल फैन उनके पास आती है। पहते तो वो फैन उनसे सेल्फी लेने के लिए बोलती है। एक्ट्रेस भी उसे मना नहीं करती और उनके साथ पोज देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी अचानक महिला फैन एक्टेस के लिप पर किस कर देती है। इस घटना से एक्ट्रेस काफी डर जाती हैं। एक्ट्रेस के फेस पर साफ नजर आ रहा है उन्हें इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।

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लड़की तो अब लड़की से सुरक्षित नहीं...

इस दौरान का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर कमेंट कर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस वीडियो को स्टंट बता रहे हैं। वहीं, तो कुछ लोग फैन की इस हरकत से नाखुश हैं। इस पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, 'लड़की तो अब लड़की से सुरक्षित नहीं.. ये अब लड़की नहीं बोलेंगी।' एक दूसरे यूजर ने कहा, 'ये सब क्या देखना पड़ रहा है।' एक ने कहा, 'ये सब हरकतें करने का क्या मतलब।' ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।

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कौन हैं निकिता रावल?

बता दें कि निकिता रावल एक्ट्रेस, डांसर हैं। साथ ही वो होटल बिजनेस से भी जुड़ी हैं। निकिता ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2007 से की थी। वह फिल्म 'मिस्टर हॉट मिस्टर कूल' में नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने 'ब्लैक एंड व्हाइट' में वो अनिल कपूर और शेफाली शाह के साथ काम किया था। इसके अलावा वो 'द हीरो अभिमन्यु' जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। निकिता रावल साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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