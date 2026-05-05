जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लिया बेइज्जती का बदला, डायरेक्टर के सामने ही कर दिया हिसाब बराबर
Nawazuddin Siddiqui: नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने स्ट्रगल के दिनों का एक किस्सा सुनाया जब वो अपने दोस्त के साथ ऑडिशन देने गए थे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर अपने ही दोस्त से बेइज्जती का बदला लिया।
बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने अपने दोस्त से बेइज्जती का बदला बड़े अतरंगी अंदाज में लिया था। एक्टर ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ एक रोल के लिए ऑडिशन देने गए हुए थे। इस दौरान उनके दोस्त ने बड़े तंजिया लहजे में उनका मजाक उड़ाया और यह बात नवाज को खटक गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कास्टिंग के दौरान डायरेक्टर के सामने ही अपने दोस्त से बदला लेने का फैसला किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने दोस्त की बात का जवाब उसकी बात से ही दिया। हालांकि इसका नतीजा यह हुआ कि डायरेक्टर ने दोनों को ही वहां से भगा दिया। चलिए जानते हैं क्या था यह पूरा किस्सा।
ऑडिशन में दोस्त ने कर दी थी बेइज्जती
'मैं और मेरा एक दोस्त हवलदार के रोल की कास्टिंग के लिए गए हुए थे। तो उसने (कास्टिंग डायरेक्टर) ने कहा, 'आप लोग इंप्रोवाइजेशन कर लीजिए। दस मिनट के बाद आप लोग मुझे अपना एक्ट तैयार करके दिखाओ।' कुछ देर बाद उनके दोस्त ने नवाजु्द्दीन सिद्दीकी ने पूछा- कुछ सोचा? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा- मैं अभी सोच रहा हूं। दोस्त ने जवाब दिया- मैंने तो सोच लिया। जब नवाज ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने क्या सोचा? तो दोस्त ने कहा- मैं भैंस का दूध निकाल रहा हूं और कहूंगा कि मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहा कि चलो ठीक है, मैं भी कुछ सोचता हूं, तो इस पर उनके दोस्त ने तंजिया लहजे में उनसे कहा, ‘सोचो-सोचो। आप तो NSD के हो सोचो।’
नवाजुद्दीन ने लिया बदला लेने का फैसला
नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यह बात बहुत खटक गई। उन्होंने इस बेइज्जती का बदला लेने का फैसला किया, वो भी ठीक इसी अंदाज में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि यह सब चल ही रहा था कि तब तक डायरेक्टर साहब आ गए। उन्होंने कैमरा लगाया और पूछा- रेडी? इतने में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दोस्त शुरू हो गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका एक्ट बीच में ही रोकते हुए अपने दोस्त से पूछा- क्या कर रहा है? जवाब में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पूछा- किसका? दोस्त ने जवाब दिया- भैंस का। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने टोकते हुए कहा- कहां है भैंस? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने डायरेक्टर के सामने ही दोस्त से कहा- इस तरह तो मैं कुछ भी कर दूंगा।
डायरेक्टर के सामने ही किया हिसाब बराबर
नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दोस्त खिसिया गया और पूछा- क्या कर दोगे आप? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जवाब दिया- मुंह खोल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनके मुंह में 2-3 बार कुछ डालने की एक्टिंग की। जब वजह पूछी गई तो एक्टर ने बताया- मैंने चीनी, चाय की पत्ती और दूध इसके मुंह में डाल दिया है। यह रहा स्टोव। अब इसके ऊपर बैठ जा। चाय खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। डायरेक्टर को गुस्सा आ गया और उन्होंने दोनों को वहां से भगा दिया। हालांकि नवाजुद्दीन आज भी इस घटना को याद करते हैं तो उनकी हंसी नहीं रुकती है। वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर जल्द ही फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं', कॉस्टो और तुम्बाड 2 में काम करते नजर आएंगे।
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