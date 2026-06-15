जब एक्टर ने की बेइज्जती, नवाजुद्दीन ने थप्पड़ मारकर लिया बदला, मजेदार है इस सीन के पीछे का किस्सा
Gangs of Wasseypur: नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग कर रहे थे, तब एक जूनियर आर्टिस्ट ने उनकी बेइज्जती कर दी थी। नवाज ने अपने ही अंदाज में इस एक्टर से बदला लिया था, जो फिल्म के एक सीन में दिखाई भी पड़ता है।
बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' बहुत अहम थी। साल 2012 में आई इस मूवी से पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी कई फिल्मों में छोटे-मोटे रोल कर चुके थे, लेकिन यह पहली बार था जब वो लीड रोल प्ले कर रहे थे। निर्देशक अनुराग कश्यप ने उन्हें लीड रोल में कास्ट करने की हिम्मत दिखाई थी, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी डायरेक्टर की उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कई ऐसी चीजें भी हुईं जिन्हें याद करके चेहरे पर हंसी खिल जाती है। ऐसा ही एक किस्सा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उनके को-एक्टर से बदला लेने का।
जीशान कादरी ने सुनाया यह किस्सा
फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की स्क्रिप्ट लिखने वाले राइटर जीशान कादरी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि शूटिंग के दौरान एक जूनियर आर्टिस्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेइज्जती कर दी थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ इस तरह उस एक्टर से बदला लिया कि वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। जीशान कादरी ने बताया कि जब शूटिंग चल रही थी तो वह और नवाजुद्दीन बैठे हुए थे। इसी दौरान एक लड़का उनके पास आया जो बहुत देर से दूर बैठा उन दोनों को देख रहा था।
सेट पर लड़के ने कर दी थी बेइज्जती
लड़के ने आकर जीशान कादरी से पूछा- पिक्चर चल रहा है? इस पर जीशान ने लड़के को भाव देना ठीक नहीं समझा। वह खामोश रहे। जीशान कादरी ने कहा कि वो करीब 7-8 लड़के थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस लड़के को जवाब दिया और कहा कि हां-हां शूटिंग चल रही है। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा- हीरो कौन है? इस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जवाब दिया- हम हैं। लड़के ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिर से पांव तक देखा और फिर उनकी तरफ हाथ दिखाकर हंसा और चला गया। यह बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बुरी लग गई।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यूं लिया बदला
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने ही अंदाज में इस लड़के से बदला लेने की ठान ली। उन्हें बाद में पता चला कि ये सारे जूनियर आर्टिस्ट हैं। जीशान कादरी ने बताया कि एक सीन है जिसमें जब फैजल शमशाद को मारने के लिए घुसता है। जब गोली चलती है तो सभी निकलकर भागने लगते हैं। जान बचाकर भाग रहे लड़कों में से एक को नवाजुद्दीन सिद्दीकी चांटा मारते हैं। यह वही लड़का था जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मजाक उड़ाया था। यह सीन हमेशा के लिए कैमरा पर रिकॉर्ड हो गया और फिल्म का हिस्सा भी बना।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।