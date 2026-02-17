Hindustan Hindi News
क्यों इमोशनल सीन्स में नहीं रोते थे दिलीप कुमार? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया ट्रैजिडी किंग का सीक्रेट

Feb 17, 2026 06:42 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
आपने शायद कभी नोटिस किया हो कि दिलीप कुमार अपनी फिल्मों के इमोशनल सीन्स में शायद ही कभी फूट-फूटकर रोते या फिर आंसू बहाते नजर आते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनके इस सीक्रेट के बारे में एक टॉक शो में बताया था।

क्यों इमोशनल सीन्स में नहीं रोते थे दिलीप कुमार? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया ट्रैजिडी किंग का सीक्रेट

बॉलीवुड के दिवंगत लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार को ट्रैजिडी किंग भी कहा जाता था। दिलीप साहब हर सीन में ऐसी जान फूंक दिया करते थे कि फिल्म देखने के बाद घर लौटकर भी वो सीन लोगों के जेहन में छपा रह जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो ऐसा एक खास हुनर और समझ के चलते कर पाया करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिलीप साहब के इस हुनर के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बताई यह बात इस तरफ भी इशारा करती है, कि क्यों कई एक्टर स्क्रीन पर बहुत रोने के बावजूद भी जनता तक वो इमोशन डिलीवर नहीं कर पाते हैं।

यूं ही ट्रैजिडी किंग नहीं बने दिलीप कुमार

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया- आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी सीरियल में पूरा परिवार खड़ा है और आंसू बहा-बहाकर रो रहा है। लेकिन जनता बिना जरा सा भी भावुक हुए एकटक वो सब देख रही है। वो ग्लिसरीन डाल-डालकर रोए जा रहे हैं, एक-एक बाल्टी ग्लिसरीन डाले ले रहे हैं अपनी आंखों में लेकिन जनता को कुछ फील नहीं हो रहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया, 'इसीलिए दिलीप साहब के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रैजिडी किंग हैं। लेकिन ट्रैजिडी में भी वो कभी रोए नहीं। इसीलिए उनकी ट्रैजिडी ज्यादा बड़ी लगती थी।'

नवाजुद्दीन ने बताया भरत मुनि का सबक

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा- मैंने कहीं पर यह कहा था कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि अभिनेता का काम होता है रस की उत्पत्ति करना, उसका स्वाद करना एक्टर का काम नहीं है। स्वाद करना दर्शकों का काम होता है। शायद यही वजह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अपनी फिल्मों में वो जादू पैदा कर पाते हैं, जो हमें विरले ही बॉलीवुड के एक्टर्स की अदाकारी में देखने को मिलता है। बता दें कि धुरंधर मूवी के उस सीन में जिसमें रहमान डकैत अपने मरे हुए बेटे की लाश देखने जाता है, अक्षय खन्ना ने भी कुछ ऐसा ही अभिनय किया था। वह रोए नहीं थे और यह बात लोगों ने नोटिस की।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्में

मालूम हो कि अक्षय खन्ना के उस सीन की तुलना दर्शकों ने गॉडफादर वाले सीन के साथ की थी। बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्मों की करें तो वह जल्द ही फिल्म 'सेक्शन 108', 'नूरानी चेहरा', 'संगीन' और 'द ग्रेट इस्केप फरार' में काम करते नजर आएंगे। इनमें से किसी भी फिल्म का टीजर अभी रिलीज नहीं किया गया है और दर्शकों को बड़ी बेसब्री से अपने पसंदीदा कलाकार की अगली फिल्म का इंतजार है।

dilip kumar

