Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्यों अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहते थे नवाजुद्दीन? बचपन में हुई थी यह दहला देने वाली घटना

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

Nawazuddin Siddiqui: नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वो कभी अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहते हैं।

क्यों अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहते थे नवाजुद्दीन? बचपन में हुई थी यह दहला देने वाली घटना

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी सिनेमाई जिंदगी को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी कुछ कम फिल्मी नहीं रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उन्होंने तय किया था कि वो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस बात का अहसास एक ऐसी घटना के बाद हुआ, जब उन्होंने अपनी आंखों से अपने पिता को बेइज्जत होते हुए देखा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने परिवार और अपने पिता के बारे में बात करते हुए बताया था कि वह बातों-बातों में ऐसे झूठ बोल जाया करते थे, जिसे सुनकर उन्हें हैरत होती थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपने पिता का झूठ पता चलना भी उनके कामयाब होने के पीछे सबसे बड़े कारणों में से एक है।

घर पर बच्चों से झूठ बोला करते थे नवाजुद्दीन

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि उनके पिता जब दिल्ली से लौटा करते थे तो कह दिया करते थे कि वो संसद में गए और कई बार बड़े लोगों से मिलने के भी दावे कर दिया करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, 'अक्सर दिल्ली आते-जाते थे मेरे पापा। हम पूछते थे कि कहां-कहां गए दिल्ली में? तो बोलते थे कि पार्लियामेंट होकर के आया हूं मैं।' नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि इस बात पर वो बहुत ज्यादा चौंक जाते थे। लेकिन तब भी उनके पिता अपनी झूठी कहानी जाती रखते थे। नवाजुद्दीन ने बताया कि जब वो पूछते कि आप किस-किससे मिले तो कह दिया करते कि एक-दो नेताओं से मिला और बच्चन साहब से भी मिला।

ये भी पढ़ें:कौन दिशा में लेके चला… गाने का भोजपुरी-गांव वाला वर्जन सुन लोग निहाल, 1.7M व्यूज

जब नवाजुद्दीन ने पकड़ी दिल्ली जाने की जिद

नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब अपने पिता से पूछते कि बच्चन साहब से बात हुई आपकी? बोले उनके पिता कह दिया करते थे कि हां मैंने बात की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब उनसे पूछते कि उनकी अमिताभ बच्चन से क्या बातें हुईं तो इस पर उनके पिता उन्हें बता दिया करते थे कि उन्होंने बच्चन साहब से उनकी सेहत के बारे में पूछा। कहा कि आप सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया करें। उनके पिता की ये झूठी कहानियां तब तक चलीं, जब तक एक दिन नवाजुद्दीन खुद अपने पिता के साथ दिल्ली नहीं गए।

ये भी पढ़ें:रुबीना दिलैक ने बयां किया सी सेक्शन का दर्द, कहा- 7 लेयर कटीं, 1 लीटर खून बहा

नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हुआ यह अहसास

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि दिल्ली में जब उन्हें भूख लग रही थी तो एक होटल में उन्होंने अपने पिता के साथ खाना खाया। उसी जगह पर होटल मालिक से पैसों को लेकर कुछ झगड़ा हो गया। इसके बाद होटल मालिक ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आंखों के सामने उनके पिता को लताड़ा और बेइज्जत किया। होटल मालिक ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पिता से कहा- निकल यहां से वरना इतनी सुताई करूंगा कि तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत मायूस हो गए, क्योंकि उनके लिए उनके पिता हीरो थे, और अब उन्हें पता चल रहा था कि उनके पिता की कोई औकात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उस दिन उन्होंने अपने मन में यह तय किया कि मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा।

ये भी पढ़ें:राजा शिवाजी ₹100 करोड़ के करीब, 'सैराट' का रिकॉर्ड तोड़ने से अब बस इतनी दूर
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Nawazuddin Siddiqui

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।