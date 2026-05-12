क्यों अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहते थे नवाजुद्दीन? बचपन में हुई थी यह दहला देने वाली घटना
Nawazuddin Siddiqui: नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वो कभी अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहते हैं।
बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी सिनेमाई जिंदगी को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी कुछ कम फिल्मी नहीं रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उन्होंने तय किया था कि वो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस बात का अहसास एक ऐसी घटना के बाद हुआ, जब उन्होंने अपनी आंखों से अपने पिता को बेइज्जत होते हुए देखा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने परिवार और अपने पिता के बारे में बात करते हुए बताया था कि वह बातों-बातों में ऐसे झूठ बोल जाया करते थे, जिसे सुनकर उन्हें हैरत होती थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपने पिता का झूठ पता चलना भी उनके कामयाब होने के पीछे सबसे बड़े कारणों में से एक है।
घर पर बच्चों से झूठ बोला करते थे नवाजुद्दीन
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि उनके पिता जब दिल्ली से लौटा करते थे तो कह दिया करते थे कि वो संसद में गए और कई बार बड़े लोगों से मिलने के भी दावे कर दिया करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, 'अक्सर दिल्ली आते-जाते थे मेरे पापा। हम पूछते थे कि कहां-कहां गए दिल्ली में? तो बोलते थे कि पार्लियामेंट होकर के आया हूं मैं।' नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि इस बात पर वो बहुत ज्यादा चौंक जाते थे। लेकिन तब भी उनके पिता अपनी झूठी कहानी जाती रखते थे। नवाजुद्दीन ने बताया कि जब वो पूछते कि आप किस-किससे मिले तो कह दिया करते कि एक-दो नेताओं से मिला और बच्चन साहब से भी मिला।
जब नवाजुद्दीन ने पकड़ी दिल्ली जाने की जिद
नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब अपने पिता से पूछते कि बच्चन साहब से बात हुई आपकी? बोले उनके पिता कह दिया करते थे कि हां मैंने बात की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब उनसे पूछते कि उनकी अमिताभ बच्चन से क्या बातें हुईं तो इस पर उनके पिता उन्हें बता दिया करते थे कि उन्होंने बच्चन साहब से उनकी सेहत के बारे में पूछा। कहा कि आप सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया करें। उनके पिता की ये झूठी कहानियां तब तक चलीं, जब तक एक दिन नवाजुद्दीन खुद अपने पिता के साथ दिल्ली नहीं गए।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हुआ यह अहसास
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि दिल्ली में जब उन्हें भूख लग रही थी तो एक होटल में उन्होंने अपने पिता के साथ खाना खाया। उसी जगह पर होटल मालिक से पैसों को लेकर कुछ झगड़ा हो गया। इसके बाद होटल मालिक ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आंखों के सामने उनके पिता को लताड़ा और बेइज्जत किया। होटल मालिक ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पिता से कहा- निकल यहां से वरना इतनी सुताई करूंगा कि तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत मायूस हो गए, क्योंकि उनके लिए उनके पिता हीरो थे, और अब उन्हें पता चल रहा था कि उनके पिता की कोई औकात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उस दिन उन्होंने अपने मन में यह तय किया कि मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा।
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