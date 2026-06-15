नरगिस को हील्स पहने देख कैसे समझ गए थे राज कपूर कि जिंदगी में आ गया कोई और मर्द; बोले- वो मेरी नहीं रही
राज कपूर बेहद पारखी थे। वह नरगिस को हील्स में देखकर समझ गए थे कि उनकी जिंदगी में कोई और आ गया है। आखिर ऐसा क्या था उन सैंडल्स में जिसे देख राज कपूर ने मान लिया कि अब नरगिस उनकी नहीं रहीं।
राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी, शायद ही किसी सिनेमा लवर को ना पता हो। दोनों एक-दूसरे को बेइंतेहां प्यार करते थे लेकिन राज कपूर शादीशुदा थे। नरगिस ने लंबा इंतजार किया लेकिन उनकी तरफ से प्यार को अंजाम ना मिलता देख नरगिस ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। उनकी जिंदगी में सुनील दत्त आ गए थे। वह अब राज कपूर के साथ बेनाम रिश्ते को और खींचना नहीं चाहती थीं। नरगिस ने उनसे अलग होने का मन बना लिया, यह बात राज कपूर को उनकी हील्स देखकर समझ आ गया था। वह एक इंटरव्यू में यह किस्सा बता भी चुके हैं।
आग से बढ़ी नजदीकी
राज कपूर शो मैन के नाम से जाने जाते हैं। उनकी नजर बहुत पारखी थीं, इतनी कि नरगिस को हील्स में देखकर समझ गए थे कि उनकी जिंदगी में कोई और आ गया है। नरगिस और राज कपूर की प्रेम कहानी आग फिल्म से शुरू हुी थी। यह राज कपूर के डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म थी। उन्होंने नरगिस को आग की एक्ट्रेस के तौर पर लिया। लीड रोल में वह खुद थे। फिल्म लोगों को खास पसंद नहीं आई लेकिन दोनों की जोड़ी जम गई।
परिवार नहीं छोड़ना चाहते थे राज कपूर
बरसात फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और नरगिस, राज कपूर की जोड़ी को सुपरहिट बना दिया। ये ऑनस्क्रीन कपल अब असल जिंदगी में भी एक-दूसरे के काफी करीब आ चुका था। राज कपूर शादीशुदा थे। वह अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहते थे। नरगिस इंतजार करती रहीं कि एक दिन राज कपूर अपनी पत्नी से अलग होंगे और उन्हें अपना लेंगे। राज कपूर नरगिस को बहुत चाहते थे। हालांकि बीवी और बच्चों को नहीं छोड़ पा रहे थे। नरगिस समझ गईं कि इस रिश्ते का कोई अंजाम नहीं निकलने वाला तो उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला लिया।
जब सुनील दत्त से मिला सहारा
उसी वक्त मदर इंडिया के सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि नरगिस को सुनील दत्त के कंधे का सहारा मिल गया। सेट पर आग लग गई थी। नरगिस को बचाने के लिए सुनील ने जान की बाजी लगा दी। नरगिस उस वक्त इमोशनली परेशान थीं। ऐसे में लगा कि सुनील दत्त उन्हें अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। नरगिस मूवऑन कर गईं और सुनील दत्त का साथ चुनने का फैसला लिया।
जब टूटी राज कपूर की उम्मीद
राज कपूर तब दो नावों पर सवार थे। वह नरगिस को नहीं खोना चाहते थे और परिवार को भी नहीं छोड़ पा रहे थे। उन्होंने उम्मीद बना रखी थी कि नरगिस उनके पास वापस आ जाएंगी। हालांकि एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राज कपूर की उम्मीद टूट गई। नरगिस का आगे बढ़ना उन्हें धोखे जैसा लगा।
जब नरगिस ने मंगाए सैंडल्स
नरगिस जब मदर इंडिया की शूटिंग कर रही थीं तो एक दिन अपने ड्राइवर को राज कपूर के घर भेजा और हारमोनियम और सैंडल वापस मांगे। राज कपूर ने सुरेश कोहली के इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, 'मैं तब ही समझ गया था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आ गया है जिसका कद ऊंचा है।'
हील्स को घूरते रहे राज कपूर
नरगिस हील्स पहनकर राज कपूर से मिलने पहुंची थीं। राज कपूर ने इंटरव्यू में बताया था, 'वो हील्स पहनकर मुझसे मिलने आई थी। मैं उसकी हील्स को 20 मिनट तक देखता रहा, तब ही समझ गया था कि अब वह मेरी नहीं रही।'
क्या था हील्स का कनेक्शन
बता दें कि नरगिस की हाइट 5 फीट 9 इंच थी। राज कपूर 5 फीट 7 इंच लंबे थे। नरगिस जब तक राज कपूर के साथ थीं, हील्स नहीं पहनती थीं। जब सुनील दत्त उनकी जिंदगी में आए तो उन्होंने फिर से हील्स पहनना शुरू किया। सुनील दत्त नरगिस से लंबे थे। उनकी हाइट 6 फीट के करीब थी। मदर इंडिया फिल्म 1957 में आई थी। नरगिस ने एक साल बाद 1958 में सुनील दत्त से शादी कर ली थी।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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