जीतेंद्र की इस बात से नाराज हो गए थे मोहम्मद रफी, वापस किए फीस के 16 हजार, दिल छू गई सिंगर की ये बात
कम ही लोग जानते हैं कि एक दफा मोहम्मद रफी एक्टर जीतेंद्र से नाराज हो गए थे। नाराजगी की वजह जब एक्टर को पता चली तो वो हैरान हो गए। रफी साहब से जुड़ा ये किस्सा जीतेंद्र आज तक भूल पाए।
हिंदी फिल्मों की म्यूजिकल दुनिया में मोहम्मद रफी के योगदान को हमेशा याद किया जाता है। 50 के दशक से लेकर 80 के दशक तक वो गायिकी करते रहे। ये वही दौर था जब मोहम्मद रफी टॉप सिंगर थे और फिर उन्होंने अपने सामने किशोर कुमार समेत उस समय के तमाम बड़े सिंगर्स को आगे बढ़ते देखा। लेकिन जिन लोगों ने मोहम्मद रफी के साथ काम किया वो उनसे जुड़े किस्से भूल नहीं पाते हैं। एक ऐसा ही किस्सा एक्टर जीतेंद्र से जुड़ा है। उन्होंने बताया था कि कैसे पैसों की बात पर रफी साहब उनसे नाराज हो गए थे।
जीतेंद्र के करियर की सबसे महंगी फिल्म
कुछ सालों पहले जीतेंद्र अपने फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफी के नाम सजी महफिल में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रफी साहब से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि वो एक मिडिल क्लास परिवार से आते थे। लेकिन जब तरक्की मिली तो उन्होंने अपने भाई और पिता को सपोर्ट करने के लिए एक फिल्म कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा तिरुपति फिल्म्स। इस कंपनी के अंदर उन्होंने कई फिल्में बनाई जैसे हमजोली, परिचय, खुशबू, ज्योति बने ज्वाला। इसी लिस्ट में एक और फिल्म थी जो उनके करियर की सबसे महंगी थी। इस फिल्म पर उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया था। फिल्म का नाम था ‘दीदार-ए यार’। इस फिल्म में ऋषि कपूर उनके साथ हीरो थे।
20 हजार भेजी थी फीस
जीतेंद्र ने बताया कि 1982 में आई फिल्म दीदार-ए यार उनके करियर की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म को जब बनाना शुरू किया था तो मोहम्मद रफी ने एक गाना गया था जिसके लिए उन्होंने 4 हजार फीस ली थी। लेकिन फिल्म महंगी थी और इसे बनने में 4 से 5 लग गए। और अंत में फिल्म एक और गाना था जिसे किशोर कुमार और मोहम्मद रफी ने गाया था। तो जीतेंद्र के मैनेजर उनके पास गए और पूछा कि मोहम्मद रफी को कितने पैसे देने हैं। जीतेंद्र ने कहा कि किशोर कुमार ने जितने लिए हैं उतने ही पैसे मोहम्मद रफी साहब को भी दे दीजिए। तो मैनेजर ने 20 हजार रुपए मोहम्मद रफी को भिजवा दिए।
वापस किए पैसे
जीतेंद्र ने बताया कि कुछ समय बाद उनके मोहम्मद रफी के साले साहब जो उनके मौनेजर भी हुआ करते थे। उन्होंने फोन कर कहा कि रफी साहब बहुत गुस्सा हो रहे हैं। बाद में रफी साहब ने खुद जीतेंद्र से बात करते हुए कहा ‘जीते तेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं?’। इसके बाद मोहम्मद रफी ने जीतेंद्र से फीस के रूप में सिर्फ 4 हजार रुपए लिए। 16 हजार वापस भिजवा दिए। उन्होंने उतनी फीस ली जितनी फिल्म के शुरू होते समय थी। मोहम्मद रफी की ये बात जीतेंद्र आज तक नहीं भूल पाए।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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