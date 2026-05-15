जब मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाने को सुनकर निकल गए थे जवाहरलाल नेहरू के आंसू, दर्द से भरी है इसकी स्टोरी
आज हम आपको मोहम्मद रफी के एक ऐसे गाने के बारे में बताते हैं जिसे रातों रात बनाया गया था। इतना ही नहीं इस गाने को सुनकर जवाहरलाल नेहरू तक रो पड़े थे।
मोहम्मद रफी को म्यूजिक इंडस्ट्री का फंकार कहा जाता था। उनकी आवाज ने ना सिर्फ अपने समय में बल्कि आज की जनरेशन के लोगों को भी अपना दीवाना बनाया हुआ है। रफी साहब ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। लेकिन उनका एक गाना ऐसा था जिसे उन्होंने रातों रात बनाया था। इतना ही नहीं इस गाने को सुनकर जवाहर लाल नेहरू तक रो पड़े थे। कौनसा था वो गाना और क्यों सब उसे सुनकर रो पड़े थे, इस बारे में आपको बताते हैं।
कौनसा था वो दर्द भरा गाना जिसे सुनकर पूरा देश रो पड़ा
तारीख थी 30 जनवरी 1948 की। खबर आई कि महात्मा गांधी जी अब नहीं रहे। सब इस खबर से सदमे में थे। पूरे देश में सन्नाटा था। उस दौरान मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण इस खबर से पूरी तरह टूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वह महात्मा गांधी को एक आखिरी बिदाई देंगे। उन्होंने अपने आंसुओं से सारा दर्द कागज में लिखकर निकाल दिया। लेकिन सिर्फ अल्फाज काफी नहीं थे। उन्होंने फिर हुस्न लाल भगत राम को बुलाया और धुन बनाई।
मोहम्मद रफी ने रातों रात गाया गाना
इसके बाद आधी रात तो मोहम्मद रफी साहब को बुलाया गया। उन्हें जैसे ही इस बारे में पता चला तो वह तुरंत स्टूडियो में पहुंचे। बिना किसी प्रैक्टिस और रिहर्सल के इस गाने को रिकॉर्ड किया गया। गाने के बोल थे सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की यह अमर कहानी। रफी साहब की आवाज में गांधी जी के निधन का दुख और दर्द साफ पता चल रहा था।
जवाहर लाल नेहरू नहीं रोक पाए थे आंसू
जब ये गाना गूंजा तो पूरे देश के जजबात उमड़ पड़े थे। उस जमाने में इसके 10 लाख रिकॉर्ड्स बिके थे। इस गाने की गूंज उस समय के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू तक भी पहुंची। उन्होंने फिर मोहम्मद रफी से कहा कि क्या आप इस गाने को मेरे लिए गा सकते हो। रफी ने जैसे ही लाइव गाना शुरू किया तो नेहरू जी खुद को संभाल नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
रफी साहब को सिल्वर मेडल दिया
इसी जादुई आवाज के लिए नेहरू जी ने रफी साहब को 15 अगस्त 1948 को सिल्वर मेडल से नवाजा था।
मोहम्मद रफी का पहला गाना
मोहम्मद रफी के बारे में बता दें कि उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला गाना सोनिये नी हिरिए नी गाना गाया था। इस गाने को उनके साथ जीनत बेगम ने गाया था जो पंजाबी फिल्म गुल बलोच का था। वहीं उनका पहला हिंदी गाना था अजि दिल हो काबू में और दिलदार की ऐसी की तैसी। मोहम्मद को पहला बड़ा ब्रेक मिला नौशाद के साथ चांदनी रात से। इस फिल्म में उन्होंने कैसे बजे दिल का सितार, छीन के दिल क्यों फेर लीं आंखें और खबर क्या थी कि गम खाने पड़ेंगे।
नंबर 1 पर हमेशा होते थे मोहम्मद रफी
मन्ना डे ने एक इंटरव्यू में कहा था, ‘मैं किशोर दा और बाकी कई सिंगर्स हमेशा नंबर 1 के लिए लड़ते थे क्योंकि नंबर 1 पोजिशन तो हमेशा रफी साहब की होती थी। रफी साहब ने अपने करियर में कई लव सॉन्ग्स, सैड गानें और गजल गाए हैं।’
रफी साहब को अंतिम विदाई देने आए थए 10 हजार लोग
रफी साहब की फैन फॉलोइंग पूरे देशभर में थी। उनको लेकर फैंस में दीवानगी कुछ ऐसी थी कि जब उनका निधन हुआ था तब बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद 10 हजार लोग आए थे।
ऐसा पहली बार सबने देखा था। लेकिन इससे यह पता चल गया था कि रफी साहब की आवाज के कितने दीवाने थे और सबको उनके जाने से काफी दुख हुआ था। म्यूजिक इंडस्ट्री को भी उनके निधन से बड़ा झटका लगा था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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