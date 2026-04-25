मीना कुमारी पर जब चंबल के खूंखार डाकू ने चाकू दिखाकर की थी ऐसी खौफनाक डिमांड; एक्ट्रेस की हो गई थी हालत खराब

मीना कुमारी की खूबसूरती के सभी दीवाने थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार उनका सामना रियल के डकैत से हो गया था। इस दौरान उस डाकू ने उनके सामने अजीब डिमांड रख दी थी।

मीना कुमारी को ट्रैजेडी क्वीन कहा जाता है। वह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कई यादें हैं जिनको लेकर आज तक चर्चा होती हैं। मीना की खूबसूरती के सभी दीवाने थे, उनकी दीवानगी कुछ ऐसी थी कि एक बार एक डाकू ने उनसे चाकू से ऑटोग्राफ देने तक की मांग की थी।

जब चम्बल में मीना कुमारी का गाड़ी को घेरा गया मीना की पॉपुलर फिल्म में से एक थी पाकीजा। एक बार मीना कुमारी पति कमल अमरोहाी के साथ पाकीजा की शूटिंग के लिए शिवपुरी, मध्यप्रदेश गए थे। रास्ते में जाते चम्बल के जंगल में उनकी गाड़ी की गैस खत्म हो गई थी। तभी वहां चम्बल में उनकी गाड़ी के पास कई गाड़ियां खड़ी हो गईं।

चम्बल के डाकू से डर गए थे मीना और कमल कमल और मीना घबरा गए थे। उन्होंने देखा कई डकैत बंदूक लेकर आए हैं। कमल ने फिर एक को कहा कि आप अपने सरदार से कहो कि वह आकर कार में हमसे मिलें। जब कमल ने ऐसा कहा तो एक उनके पास आया और कहा कि तुम कौन हो। तब कमल बोलते हैं कि मेरा नाम कमल अमरोही है और मैं यहां शूटिंग के लिए आया हूं। जब उन्होंने शूटिंग शब्द सुना तो वो थोड़ा गुस्से में आ गए क्योंकि उन्हें लगा पुलिस वाले हैं जो शूटआउट के लिए आए हैं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग से वहां पर हड़कंप मच गया।

कमल ने फिर हिम्मत करके उनसे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है तो उन्होंने कहा डाकू अमृत लाल चम्बल। क्या तुमने ये नाम सुना है बॉम्बे में? अमृत लाल उस वक्त सबसे निडर डकैत थे चम्बल के जिसपर बड़ा इनाम था। कमल ने फिर अमृत से कहा कि वह पुलिस ऑफिसर नहीं हैं और यहां शूट करने आए हैं मतलब फिल्म की शूटिंग के लिए।

मीना कुमार के लिए अमृत ने रख दी थी ये शर्त इसके बाद अमृत लाल थोड़ा शांत हुए और फिर उन्हें पता चला कि दूसरी गाड़ी में मीना कुमारी हैं। अमृत लाल, मीना कुमारी के बड़े फैन थे। उन्होंने फिर कमल को मीना कुमारी से मिलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें मीना से मिलना है और फिर वह वापस सबको जाने देंगे। अमृत ने फिर सबको गाना गाने और डांस करने को कहा। इसके बाद उन्होंने कमल की गाड़ी में पेट्रोल भरा।

चाकू से ऑटोग्राफ दिया डाकू को अमृत लाल को फिर मीना कुमारी का ऑटोग्राफ चाहिए था, लेकिन पेन और पेपर ना होने की वजह से उन्होंने चाकू निकाला और कमल अमरोही और मीना कुमारी के सामने रखा। मीना तब काफी डर गई थीं। फिर अमृत बोलते हैं कि जब मीना चाकू से अपना माम उनके हाथ में लिखेंगी तभी वह सबको जाने देंगे। मीना ने फिर चाकू ने अपना नाम उनके हाथ में लिखा और फिर वहां से सब चले गए।

मीना कुमारी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की शुरुआत मीना कुमारी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू की थी। मीना ने अपने करियर में साहिब बीवी और गुलाम, पाकीजा, बैजू बावरा, काजल, दिल एक मंदिर, फूल और पत्थर, परिणीता और आजाद शामिल है।

मीना को क्यों कहा जाता था ट्रैजेडी क्वीन सबके दिलों पर राज करने वाली मीना कुमारी का निधन 39 की उम्र में हो गया था। उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी. मीना कुमारी को फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली. लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक खुशहाल नहीं रह पाया. धीरे-धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं और दोनों अलग हो गए। इस टूटे रिश्ते ने मीना कुमारी को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया.